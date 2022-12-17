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ЧМ. Хорватия – Марокко 2:1. Шашковые снова с медалями

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Приберегли всю красоту на бронзовый финал

ЧМ. Хорватия – Марокко 2:1. Шашковые снова с медалями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира. Матч за третье место

Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум

Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Гвардиол 7, Оршич 42 – Дари 9

Марокко упустил возможность выиграть первую медаль Чемпионата мира для африканского континента, но всё равно сотворил историю уже самим фактом прохода в полуфинал. А всё из-за великолепия сборной Хорватии, не пожелавшей оставаться без медалей второй мундиаль кряду. С таким послужным списком Луке Модричу смело можно отправляться на футбольный покой.

В бронзовом финале "шашковые" показали всё то, что им не удалось проявить в полуфинале. Скованность из-за важности поединка, сумасшедшая усталость в ногах и злой гений Лионеля Месси. Всех этих факторов сегодня на поле не наблюдалось, а потому Хорватия подарила настоящий футбольный праздник. Само собой, свою руку для этого приложили и "атласские львы".

Тренеры порадовали выбором стартовых составов. Златко Далич впервые за турнир забыл о лишней аккуратности: Перишич левым защитником, пара опорников Модрич-Ковачич и атакующий квартет впереди, освеженный на флангах Майером и Оршичем. Валид Реграги в свою очередь не стал ради утешительных медалей рисковать здоровьем своих подопечных. А потом Мазрауи, Агерд и Саисс на поле не появлялись, а блистательный Аззедин Унаи появился лишь с лавки.

Сегодняшний матч стал отличной возможностью перечеркнуть полуфинальные неудачи. А потому вместо тягучего и осторожного владения мячом от хорватов и слегка унылой оборонительной машины марокканцев мы с первых минут увидели настоящий живой футбол. Ко второму тайму и те, и другие вспомнили о медалях, и стали играть от результата на табло. Но первая половина стала настоящей отдушиной. Что для болельщиков, что для самих футболистов.

Глоток свободы для самовыражения от тренера, помноженный на лёгкость в груди свежих новобранцев (7 новых лиц на двоих в сравнении со стартовыми составами полуфиналов), и вот у нас уже два гола за первые 10 минут. Соперники обменялись мячами со стандартов, но какими же эти голы были разными. И это различие чётко показало, кто какой дорогой дошёл до этой стадии.

"Шашковые" своей комбинацией затмили Нидерланды и гол Вегхорста Аргентине. И даже самого летучего из голландцев Робина ван Перси. Модрич остроумно закинул в штрафную на Перишича, тот продлил головой на Гвардиола, а Йошко в падении рыбкой отправил мяч прямиком в верхний угол Буну. Шедевр. Марокканцы ответили в рабоче-крестьянской манере. Тоже навес со штрафного, тоже мастер у мяча. Но передача у Зиеша удалась не особо. Другое дело, что перестаравшийся Майер отправил мяч прямо в свой вратарский, откуда Ашраф Дари легко прострелил Ливаковича.

Хорваты помногу атаковали, особенно левым флангом, и в итоге это дало плоды. Ковачич обокрал эль-Ханнуса, только что остановившего опасную атаку "шашковых". Матео продлил на Ливаю, а тот скинул под удар Оршичу. Мислав с пятого удара за матч наконец исполнил на высшем уровне. Обводящий удар в дальний угол, издевательски мягкий. Буну был в бешенстве, а болельщики – в восторге.

После перерыва заиграла старая мундиальная песня, где результат на первом месте. Гвардиол разбавлял скуку дерзкими передачами и подключениями вперёд, судья чудил, не назначив ни единого пенальти, а Марокко хватило лишь на один удар в створ за 45 минут. Гвардиолу и Перишичу не хватало коммуникации, а потом монотонные навесы Марокко на дальнюю штангу с левого фланга всё же дали плоды. Но Эн-Несери с нескольких метров пробив прямо в выскочившего Ливаковича.

2:1. Хорватия показала, что при желании может демонстрировать футбольные красоты. Другое дело, что они прекрасно знают, что для проходов в полуфиналы о такой игре нужно иногда забыть. Марокко же творческая свобода не украсила. Их сила как раз таки исключительно в игровой дисциплине, о которой подопечные Реграги сегодня местами забывали.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич – Модрич, Ковачич – Майер (Пашалич, 66), Крамарич (Влашич, 61), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66)

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Аттийят-алла – эль-Ханнус (Унаи, 56), Амрабат, Сабири (Шаир, 46) – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль (Зарури, 64)

Предупреждения: Унаи 69, Амалла 84

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В статье: Хорватия Марокко
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Комментарии (28)
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Comment06 (Украина)
17.12.2022 в 20:35
Хорваты играли лучше и заслуженно победили. Но я о другом, а нужен ли этот утешительный финал для команд и их болельщиков, еще три дня назад мечтавших о чемпионстве? Кто, кроме статистики, помнит эти игры, имеют ли они спортивный интерес? Рекордсмен в одном чемпионате француз Жюст Фонтэн в 1958г из 13 голов 4 забил в матче за 3-е место с ФРГ(6:3). Во многих видах спорт матч за третье место вообще не проводится, на ЧЕ по футболу за бронзу не играют с 1984г. Наверное, это правильно.
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0
0
Serhio79 (Kyiv)
17.12.2022 в 19:42
Вітаю Хорватів!Хорвати - один з двох націй Європти, який розуміє українську мови краще, ніж російську!
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-1
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Барселиниуc (землянин)
17.12.2022 в 20:08
Навіть краще ніж деякі українці.
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0
0
жaжa_thе_bеst (Харьков)
17.12.2022 в 19:24
Оказывается марокцы на французком разговаривают. Зналбы за них болел. Франция…… чепмион!
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0
-1
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Kalyna (Montreal)
17.12.2022 в 20:20
Вони не люблять і не хочуть (ображаються), щоб на них казали араби. Вони називаюь себе магребинцями.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2022 в 19:22
Супер! Так краще!
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0
-1
sasha_lv (Львів)
17.12.2022 в 19:16
З наколотимі апельсинамі покінчено,завтра Фолкленди Франція влаштує аргам,і відправить чМесі в сльозах і соплях додому...
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+3
-4
karpatyukr (Львів)
17.12.2022 в 19:36
Завтра Франція відгребе по повній а Мессі стане найліпший як завжди.
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+4
-5
aleks68
17.12.2022 в 19:38
будет твой месси в ..... по самые уши
+2
-3
Mexxxxx (Просяная)
17.12.2022 в 19:15
Хорваты - бойцы, всегда и со всеми. Поэтому уважение этим игрокам и всей стране. Молодцы!
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+4
-1
Alexad (Кропивницький (Киров)
17.12.2022 в 19:15
Дві змучені втомлені команди показали дуже якісний і змістовний футбол. Сьогодні виграти могли як одні так і інші, рад за Хорватів, така маленька країна, і в той же час така футбольна, молодці. Тепер а мене питання, як Хорватія так легко програла в півфіналі Аргентині, яка за рівнем ні чим не краща за мароканців, так так, ні чим не краща, звичайно білоголубі мають в своєму складі суперзірок світового рівня, але то індивідуальності, командної гри в них як не було вже років 30 так і немає зараз, ні думки ні тактики, ще й баласт під номером 10 бігає, до чого це все, і пеналь лівий в ворота Хорватів, та і самі Хорвати не сильно то і пручались, може це конспірологія, але все виглядає так ніби Аргентині купили місце в фіналі, адже це набагато "смачніше" ніж "якась там" Хорватія, та і цей малий під номером 10 тягнуть потягнуть ніяк не витягнуть..корочше в мене ж підозри.Мароканцям великий респект за цей мундіаль, ну реально звірі, вибили Бельгійців,Іспанців,Португальців, з Францією дуже якісно грали..молодці.Чекаємо тепер фінал і перемоги Французів!
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+3
-4
Игорь-Днепр (Днепр)
17.12.2022 в 19:24
)))
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0
-3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.12.2022 в 19:24
На рахунок баласту під номером 10 трошки погарячкував.
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+1
-2
Alexad (Кропивницький (Киров)
17.12.2022 в 19:32
Чомусь здається, що без нього Аргентина розквітне, він як той дамоклів меч важким тягарем висить над збірною, коли є багато класних варіантів розвитку атаки гравці все одно на підсвідомості шукають малого, а той в більшості випадків тупе і втрачає як не м'яч, так темп атаки.
0
-2
жaжa_thе_bеst (Харьков)
17.12.2022 в 19:38
Што ты мелешь дырявый. Не попадайся мне на глаза суркисня.
0
-4
karpatyukr (Львів)
17.12.2022 в 19:32
А баласт КР ні одна команда не хоче.
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+3
-2
Alexad (Кропивницький (Киров)
17.12.2022 в 19:35
Може і так, але розмова не про нього.
+1
-2
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Kalyna (Montreal)
17.12.2022 в 20:25
Я абсолютно відкидаю думку, що хорватів купили чи вмовили злити гру. А от те, що її склали на користь аргів - якраз дуже й дуже ймовірно.Завтра я проти обох. Просто дивитимусь, як "божество" і ко тягнутимуть на золото.
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0
0
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Kalyna (Montreal)
17.12.2022 в 19:14
Вітаю хорватів ! Могли ще кілька штук забити. Мароканці в своєму стилі наїжджали на суддю і валялися-"вмирали". Модричу - окремі вітання ! Молодчинка.
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+4
-1
frilanser (Львів)
17.12.2022 в 19:09
Вітаю хорватів з медалями! А мароканці як хотіли перемогти якщо вони сала не їдять?
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+4
0
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Барселиниуc (землянин)
17.12.2022 в 19:07
За Хорватию!
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+1
0
sasha_lv (Львів)
17.12.2022 в 19:19
.....за Францію і Реал Мадрід..!!!!!
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+2
-4
karpatyukr (Львів)
17.12.2022 в 19:33
Фу Реал, фу Франція.
+3
-4
aleks68
17.12.2022 в 19:39
фу месси,фу аргентина.
+2
-3
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Барселиниуc (землянин)
17.12.2022 в 20:21
да в сраку их твоих жабоедов и твой Педрид.
0
0
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hrdhrd (Украина)
17.12.2022 в 19:02
Вот и хорошо. Рад за Модрича, еще одна значимая награда в карьере великого футболиста. А марокканцев не жаль. После того, что их фанаты устроили после поражения во Франции, дикари нападали на французов, срывали флаги, находясь в гостях. После того как их сборная и тренер устроили давление на арбитра в матче за 3 место, ныла после финального свистка, при том что судья даже не дал хорватам заслуженный пенальти после фола Амрабата на Гвардиоле. Научились достойно побеждать, научитесь и достойно проигрывать.
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+6
-1
sasha_lv (Львів)
17.12.2022 в 19:22
Ответить
+2
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.12.2022 в 19:01
Молодці хорвати! Заслужили на медаль! Вітаю!
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+7
-1

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