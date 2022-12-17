ЧМ. Хорватия – Марокко 2:1. Шашковые снова с медалями

Чемпионат мира. Матч за третье место

Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум

Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Гвардиол 7, Оршич 42 – Дари 9

Марокко упустил возможность выиграть первую медаль Чемпионата мира для африканского континента, но всё равно сотворил историю уже самим фактом прохода в полуфинал. А всё из-за великолепия сборной Хорватии, не пожелавшей оставаться без медалей второй мундиаль кряду. С таким послужным списком Луке Модричу смело можно отправляться на футбольный покой.

В бронзовом финале "шашковые" показали всё то, что им не удалось проявить в полуфинале. Скованность из-за важности поединка, сумасшедшая усталость в ногах и злой гений Лионеля Месси. Всех этих факторов сегодня на поле не наблюдалось, а потому Хорватия подарила настоящий футбольный праздник. Само собой, свою руку для этого приложили и "атласские львы".

Тренеры порадовали выбором стартовых составов. Златко Далич впервые за турнир забыл о лишней аккуратности: Перишич левым защитником, пара опорников Модрич-Ковачич и атакующий квартет впереди, освеженный на флангах Майером и Оршичем. Валид Реграги в свою очередь не стал ради утешительных медалей рисковать здоровьем своих подопечных. А потом Мазрауи, Агерд и Саисс на поле не появлялись, а блистательный Аззедин Унаи появился лишь с лавки.

Сегодняшний матч стал отличной возможностью перечеркнуть полуфинальные неудачи. А потому вместо тягучего и осторожного владения мячом от хорватов и слегка унылой оборонительной машины марокканцев мы с первых минут увидели настоящий живой футбол. Ко второму тайму и те, и другие вспомнили о медалях, и стали играть от результата на табло. Но первая половина стала настоящей отдушиной. Что для болельщиков, что для самих футболистов.

Глоток свободы для самовыражения от тренера, помноженный на лёгкость в груди свежих новобранцев (7 новых лиц на двоих в сравнении со стартовыми составами полуфиналов), и вот у нас уже два гола за первые 10 минут. Соперники обменялись мячами со стандартов, но какими же эти голы были разными. И это различие чётко показало, кто какой дорогой дошёл до этой стадии.

"Шашковые" своей комбинацией затмили Нидерланды и гол Вегхорста Аргентине. И даже самого летучего из голландцев Робина ван Перси. Модрич остроумно закинул в штрафную на Перишича, тот продлил головой на Гвардиола, а Йошко в падении рыбкой отправил мяч прямиком в верхний угол Буну. Шедевр. Марокканцы ответили в рабоче-крестьянской манере. Тоже навес со штрафного, тоже мастер у мяча. Но передача у Зиеша удалась не особо. Другое дело, что перестаравшийся Майер отправил мяч прямо в свой вратарский, откуда Ашраф Дари легко прострелил Ливаковича.

Хорваты помногу атаковали, особенно левым флангом, и в итоге это дало плоды. Ковачич обокрал эль-Ханнуса, только что остановившего опасную атаку "шашковых". Матео продлил на Ливаю, а тот скинул под удар Оршичу. Мислав с пятого удара за матч наконец исполнил на высшем уровне. Обводящий удар в дальний угол, издевательски мягкий. Буну был в бешенстве, а болельщики – в восторге.

После перерыва заиграла старая мундиальная песня, где результат на первом месте. Гвардиол разбавлял скуку дерзкими передачами и подключениями вперёд, судья чудил, не назначив ни единого пенальти, а Марокко хватило лишь на один удар в створ за 45 минут. Гвардиолу и Перишичу не хватало коммуникации, а потом монотонные навесы Марокко на дальнюю штангу с левого фланга всё же дали плоды. Но Эн-Несери с нескольких метров пробив прямо в выскочившего Ливаковича.

2:1. Хорватия показала, что при желании может демонстрировать футбольные красоты. Другое дело, что они прекрасно знают, что для проходов в полуфиналы о такой игре нужно иногда забыть. Марокко же творческая свобода не украсила. Их сила как раз таки исключительно в игровой дисциплине, о которой подопечные Реграги сегодня местами забывали.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич – Модрич, Ковачич – Майер (Пашалич, 66), Крамарич (Влашич, 61), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66)

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Аттийят-алла – эль-Ханнус (Унаи, 56), Амрабат, Сабири (Шаир, 46) – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль (Зарури, 64)

Предупреждения: Унаи 69, Амалла 84