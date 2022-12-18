Президент ПСЖ: Я буду болеть за Францию в финале ЧМ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, за кого он будет болеть в финале Чемпионата мира:

“Буду ли я болеть за Францию в финале? Конечно! У меня есть французский клуб, я являюсь гражданином Франции по усыновлению, но у меня также есть игрок из Аргентины, и это будет последний чемпионат мира для Месси.

Килиан – единственный игрок ПСЖ, который дважды подряд выходит в финал Чемпионата мира, это отлично. Я очень жду матча, это будет для меня большим удовольствием. Надеюсь, Франция выиграет, но Аргентина провела отличную серию с Лео. Если бы я мог, я отдал бы титул им обоим”, - сказал Аль-Хелаифи.