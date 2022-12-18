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Президент ПСЖ: Я буду болеть за Францию в финале ЧМ
Но не забыл и о Месси
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, за кого он будет болеть в финале Чемпионата мира:
“Буду ли я болеть за Францию в финале? Конечно! У меня есть французский клуб, я являюсь гражданином Франции по усыновлению, но у меня также есть игрок из Аргентины, и это будет последний чемпионат мира для Месси.
Килиан – единственный игрок ПСЖ, который дважды подряд выходит в финал Чемпионата мира, это отлично. Я очень жду матча, это будет для меня большим удовольствием. Надеюсь, Франция выиграет, но Аргентина провела отличную серию с Лео. Если бы я мог, я отдал бы титул им обоим”, - сказал Аль-Хелаифи.
Аргентина и Франция встретятся сегодня в 17.00.
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