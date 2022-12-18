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Аргентина третий раз в истории выигрывает Чемпионат мира
Это был невероятный финал!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины в третий раз побеждает на Чемпионате мира. Команда Лионеля Скалони в сумасшедшем поединке одолела Францию в серии пенальти.
Аргентинцы выиграли первый тайм 2:0 и вели в счете до начала последней десятиминутки. Однако за оставшееся до финального свистка время Франция отыгралась и перевела поединок в овертайм (2:2). Во время добавленных 30 минут соперники снова обменялись голами (3:3), поэтому победителя пришлось определять с помощью 11-метровых: лучше их выполнить удалось "Альбиселесте" 4:2.
До Катара Аргентина в последний раз поднимала над головой этот трофей в 1986 году, когда цвета "альбиселеста" защищал Диего Марадона. Дебютный трофей аргентинская сборная взяла в 1978 году.
Больше раз Чемпионаты мира выигрывали только Италия (4), Германия (4) и Бразилия (5). У Франции остается два Кубка мира.
Также отметим, что это первый Кубок мира по карьере для Лионеля Месси.
Путь в финальной части ЧМ-2022 Аргентина начала с поражения Саудовской Аравии. Далее подопечные Лионеля Скалони одолели на групповом этапе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), в 1/8 финала Австралию (2:1), в четвертьфинале Нидерланды (2:2 и 4:3 в серии пенальти), в полуфинале Хорватию (3:0) и, наконец, в финале Францию (3:3 и 4:3 в серии пенальти).
Чемпионский титул по итогам турнира получат все игроки, которые были в заявке аргентинцев на финальную часть.
- Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт").
- Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеccелья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания).
- Полузащитники: Родриго де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон энд Хоув Альбион", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия).
- Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ", Франция), Анхель Ди Мария ("Ювентус", Италия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США), Пауло Дибала ("Рома", Италия).
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