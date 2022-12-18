Аргентина третий раз в истории выигрывает Чемпионат мира

Сборная Аргентины в третий раз побеждает на Чемпионате мира. Команда Лионеля Скалони в сумасшедшем поединке одолела Францию в серии пенальти.

Аргентинцы выиграли первый тайм 2:0 и вели в счете до начала последней десятиминутки. Однако за оставшееся до финального свистка время Франция отыгралась и перевела поединок в овертайм (2:2). Во время добавленных 30 минут соперники снова обменялись голами (3:3), поэтому победителя пришлось определять с помощью 11-метровых: лучше их выполнить удалось "Альбиселесте" 4:2.

До Катара Аргентина в последний раз поднимала над головой этот трофей в 1986 году, когда цвета "альбиселеста" защищал Диего Марадона. Дебютный трофей аргентинская сборная взяла в 1978 году.

Больше раз Чемпионаты мира выигрывали только Италия (4), Германия (4) и Бразилия (5). У Франции остается два Кубка мира.

Также отметим, что это первый Кубок мира по карьере для Лионеля Месси.

Путь в финальной части ЧМ-2022 Аргентина начала с поражения Саудовской Аравии. Далее подопечные Лионеля Скалони одолели на групповом этапе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), в 1/8 финала Австралию (2:1), в четвертьфинале Нидерланды (2:2 и 4:3 в серии пенальти), в полуфинале Хорватию (3:0) и, наконец, в финале Францию (3:3 и 4:3 в серии пенальти).

Чемпионский титул по итогам турнира получат все игроки, которые были в заявке аргентинцев на финальную часть.