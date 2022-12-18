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Чемпионат мира FIFA

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Аргентина третий раз в истории выигрывает Чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Это был невероятный финал!

Аргентина третий раз в истории выигрывает Чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины в третий раз побеждает на Чемпионате мира. Команда Лионеля Скалони в сумасшедшем поединке одолела Францию в серии пенальти.

Аргентинцы выиграли первый тайм 2:0 и вели в счете до начала последней десятиминутки. Однако за оставшееся до финального свистка время Франция отыгралась и перевела поединок в овертайм (2:2). Во время добавленных 30 минут соперники снова обменялись голами (3:3), поэтому победителя пришлось определять с помощью 11-метровых: лучше их выполнить удалось "Альбиселесте" 4:2.

До Катара Аргентина в последний раз поднимала над головой этот трофей в 1986 году, когда цвета "альбиселеста" защищал Диего Марадона. Дебютный трофей аргентинская сборная взяла в 1978 году.

Больше раз Чемпионаты мира выигрывали только Италия (4), Германия (4) и Бразилия (5). У Франции остается два Кубка мира.

Также отметим, что это первый Кубок мира по карьере для Лионеля Месси.

Путь в финальной части ЧМ-2022 Аргентина начала с поражения Саудовской Аравии. Далее подопечные Лионеля Скалони одолели на групповом этапе Мексику (2:0) и Польшу (2:0), в 1/8 финала Австралию (2:1), в четвертьфинале Нидерланды (2:2 и 4:3 в серии пенальти), в полуфинале Хорватию (3:0) и, наконец, в финале Францию (3:3 и 4:3 в серии пенальти).

Чемпионский титул по итогам турнира получат все игроки, которые были в заявке аргентинцев на финальную часть.

  • Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт").
  • Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеccелья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания).
  • Полузащитники: Родриго де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон энд Хоув Альбион", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия).
  • Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ", Франция), Анхель Ди Мария ("Ювентус", Италия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США), Пауло Дибала ("Рома", Италия).
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Комментарии (57)
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Caballero (DC)
18.12.2022 в 21:51
100% аргентинців-чемпіонів грають в Европі. P.S. Вибачте, Франко Армани ("Ривер Плейт").
Ответить
0
0
Caballero (DC)
18.12.2022 в 21:52
Франко Армани ("Ривер Плейт")
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:44
Москальня і колабораціоністи тріумфують! Союзник рашапідерейшн виграла в лотерею! "Спорт внє палітікі!"Окрема подяка Інфантіліно,за неможливість Президента звернутись до людства!
Ответить
+3
-4
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 20:49
Завали дермодырку! Обделались лягушатники, Аргентина - форева!
Ответить
+2
-3
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:53
Це ти завали,підрилллллло! І вйобуй на історичну батьківщину-мацковскіє балота!В тебе українського ніц немає.
+3
-2
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 20:42
За Аргентину с детства!
Ответить
+3
-3
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 20:26
Теперь вопрос. Почему у клопа волосы на голове черные а борода коричневая? У меня есть две версии. Первая, до игры клоп меси выпивает ведро гавна и оно растекаецца у него по бороде. Вторая, меси уже сам полное гавно. И из этого гамняного организма растет коричневая борода. Скоро и голова покроецца волосяным покровом цвета гавна. Какая из версий по вашему ближе к реальности?
Ответить
0
-4
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:24
Мабуть якби Мессі був росіянином, і зараз виграла збірна росії, то деякі екземпляри, так само зараз раділи б, як зараз радіють за недружню нам Аргентину. Спорт же ж поза політикою, правда?
Ответить
+2
-4
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 20:34
В голове твоей опилки, вот беда
Ответить
+2
-2
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:47
А в твоїй взагалі пустота!Вболівати за зовсім недружню до тебе країну....???Пахне ідиотизмом.
+1
-3
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 21:00
А ты гибкий, часо ж о п у свою нюхаешь?
0
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:26
К.а.ц.а.п пішов на х.й
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
18.12.2022 в 20:14
Финал удался хлопци! Месси удачно выступил на чемпионате мира, с чем его и поздравлю.
Ответить
+1
-3
balamyt (Boston)
18.12.2022 в 20:11
Свершилось ! Финита ля комедия ! Как я и утверждал с самого начала Всем Мессифобам и его стронникам что победит Месси и его Аргентина..Они и в этом матче были лучшие ..Но я бы хотел чтобы Месси не уходил из сборной. Аргетнины.Он ее лидер и теперь символ всего чемпионата..Мира..Да здравствует Месси..!
Ответить
+1
-5
balamyt (Boston)
18.12.2022 в 20:10
Свершилось ! Финита ля комедия ! Как я и утверждал с самого начала Всем Мессифобам и его стронникам что победит Месси и его Аргентина..Они и в этом матче были лучшие ..Но я бы хотел чтобы Месси не уходил из сборной. Аргетнины.Он ее лидер и теперь символ всего чемпионата..Мира..Да здравствует Месси..!
Ответить
+2
-4
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:10
Інфантіліно не любить слухати правду,не дозволивши Президенту виступити перед фіналом.
Ответить
+3
-3
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:09
Мессі,супер! Аргентина супер!
Ответить
+3
-5
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:11
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+2
-4
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:15
Бот харе спамить
+3
-2
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:08
Молодцы, заслужили. Месси обязан был выиграть. Ни сикунды не сомневался в команде
Ответить
+3
-4
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 20:07
Просто повезло немытым дикарям. Я не утверждаю пока про теорию заговора в этом матче. Но как то странно Франция играла. В полсилы что-ли...
Ответить
+3
-6
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:10
Ты долб#еб, по твоему негры это мытые, а белые нет? Тупое животное....
Ответить
+4
-1
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 20:11
даун твое имя болей дальше за коцапа меси!
0
-5
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:16
Иди на х#й
Ответить
+4
-1
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:07
Чому ви радієте?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+5
-5
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:10
Я от теж не розумію. Не те щоб я за Францію. Мені якось все одно хто виграв. Але зовсім не розумію наших, які так радіють перемозі абсолютно недружньої до нас країни. Мессі про війну ні слова, жодного разу. Ну так гарно бігає за м'ячиком, ну молодець. І що з того. Як людина він ніяка
Ответить
+2
-3
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 20:10
за аргентину сегодня болели одни только коцапские п*идарасы. Среди украинцев они тоже есть(...
Ответить
+3
-5
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:14
Для д#вбойобів, розмір допомоги ні як не впливав на результати матчу.
Ответить
+3
-2
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:07
Дрочери растроены, только минуса ставят. Не отсвечуют))))
Ответить
+3
-4
avatar
Крестоносец. (Полтава)
18.12.2022 в 20:06
Потрясающий футбол в исполнении обеих команд! Настоящая драма в финале!
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:04
Надеюсь там суицид совершат любителя полупокера португальского
Ответить
+2
-4
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:04
Мессі,запам'ятайте дрочери)))
Ответить
+4
-6
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:07
Ти так радієш, ніби Мессі це ти, або твій брат)
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 20:04
даааааааа!!!!!!!!!!
Ответить
+3
-3
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:03
Шось жажа ,напевно витирається))
Ответить
0
-4
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:02
Де ви ,петухи)?
Ответить
+1
-7
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:01
Ну шо ,петухи,скуштували буя))) тебе даже пид@ р отдельный привет)))
Ответить
0
-6
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:01
Чорножопых французов совсем не жалко. Аргентина - заслужено. МЕССИ - ТОП.
Ответить
+1
-6
magnum power (БОМЖ)
18.12.2022 в 19:59
Дякую за футбольне видовище!. Мессі – найкращий, хоча завжди вболював проти Аргентини)).
Ответить
+1
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 19:58
"Команда Ліонеля Скалоні в божевільному поєдинку здолала Францію в овертаймі" Виправте, не в овертаймі а в серії пенальті
Ответить
0
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 19:58
І співає Верховина,дзвінко пісня лине. Аргентина,Аргентина файна Аргентина...
Ответить
+1
-4
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:00
Верховина до Аргентини яким боком?)
Ответить
+3
0
sasha_lv (Львів)
18.12.2022 в 20:05
це барселох перевтілився.....
0
0
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:06
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+3
-4
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:09
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+3
-4
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:10
Ударься головой, у тебя пластинку заело
+4
-4
sasha_lv (Львів)
18.12.2022 в 19:57
Цей фінал-свято футболу...
Ответить
+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
18.12.2022 в 19:57
Великий финал! Настоящий чемпион просто уничтожил команду, которая типа самая сильная и которой равных нет. Ну не может будущий чемпион играть вторым номером и что-то выгадывать.Все звезды французов померкли, некоторых меняли уже в первом тайме. Ну Мбапе хорош.Аргентинцы устали в конце, тренер их, ученик Михайличенко, замены не делал до конца и загнал свою команду.Ну а король взошел на футбольный трон всех времен и народов.Как бы мы к нему не относились как к человеку, и сейчас он уже не тот и пешком ходит потому что старенький, но футболист он великий и в истории ему равных нет и не было. А кто?Аргентинцы молодцы, честь им и хвала. Они даже гимн пели, как перед последним боем в жизни, поэтому все справедливо.
Ответить
+3
-5
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:05
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+3
-4
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:06
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+1
-5
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:10
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+1
-5
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:10
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+1
-5
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:10
Чому ти радієш?На Генасамблеї ООН Агргентина,одна з небагатьох, голосувала проти визнання росії,країною агресором.За весь час війни жодної допомоги:ні військової,ні фінансової,ні гуманітарної.Чи ти,як істинний москаль-"спорт внє палітікі."? Та хай би вони всі повиздихали,ці смердючі латиноси!
Ответить
+1
-4
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:11
Вот дебил!
+4
-3
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:16
nadobi (Полтава) Самокримтиично,москалюра єбуча!
0
-4
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:19
Бурштиновий бізнесмен, угомонись
+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:11
Сто відсотків, Аргентина супер, показали бібізянам...
Ответить
+4
-3

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