  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Сразу три награды ушли аргентинцам

Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград

Фото: twitter FIFA World Cup

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 Францию. После матча ФИФА объявила имена обладателей наград. Три из них ушли аргентинцам, еще одна – французу.

Лучшим игроком турнира был назван форвард Аргентины Лео Месси. У него семь голов на турнире. Лучший же бомбардир ЧМ в Катаре – француз Килиан Мбаппе – у него восемь забитых мячей, в том числе три в финале.

Лучшим молодым игроком был признан аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Лучший же голкипер турнира по версии ФИФА – Эмилиано Мартинес, вратарь сборной Аргентины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022 Эмилиано Мартинес Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:30
Я б голкіпера мабуть мароканцеві віддав би
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 21:24
У такому ПОВАЖНОМУ віці відіграти ВСІ матчі без замін це вже досягнення! До того 7+3 та ще два голи після матчів і інші рекордні показники... що нарешті дозволили збірній Аргентині виграти КС. Дійсно варто цього призу. Це також добрий заділ на черговий ЗМ От у кого треба молодим зіркам вчитися... Ні трошки блиснув і вже кинув грати на результат, а не як Мессі чи Роналду по п'ятнадцять років викладатися на полі. От чому вони затьмаривали всіх своїх конкурентів більше десяти років!
Ответить
+3
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:32
Черговий золотий м'яч 2023 року не мав би враховувати результати чемпіонату світу 2022. А цьогоріч золотий м'яч уже віддали іншому
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 21:38
Наразі вже дають за сезон... А не як раніше за рік, утім за пару місяців до його завершення
0
0
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 21:08
Латиноси,союзники рашапідерейшн,через це Інфантіліно-інвалідо за них і дрочить.Те що карлик найкращий гравець турніру,я б не сказав.Чим гірший Мбаппе,Хакімі,Фоден,чи воротар хорватів Лівакович?
Ответить
+3
0
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 21:04
Після перемоги - це так...нагорода місцевого масштабу. Головне його досягнення сьогодні - кращий гравець усіх часів!!!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде