Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград

Сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 Францию. После матча ФИФА объявила имена обладателей наград. Три из них ушли аргентинцам, еще одна – французу.

Лучшим игроком турнира был назван форвард Аргентины Лео Месси. У него семь голов на турнире. Лучший же бомбардир ЧМ в Катаре – француз Килиан Мбаппе – у него восемь забитых мячей, в том числе три в финале.

Лучшим молодым игроком был признан аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Лучший же голкипер турнира по версии ФИФА – Эмилиано Мартинес, вратарь сборной Аргентины.