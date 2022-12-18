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Месси – лучший игрок ЧМ в Катаре. ФИФА объявила обладателей наград
Сразу три награды ушли аргентинцам
Фото: twitter FIFA World Cup
Сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 Францию. После матча ФИФА объявила имена обладателей наград. Три из них ушли аргентинцам, еще одна – французу.
Лучшим игроком турнира был назван форвард Аргентины Лео Месси. У него семь голов на турнире. Лучший же бомбардир ЧМ в Катаре – француз Килиан Мбаппе – у него восемь забитых мячей, в том числе три в финале.
Лучшим молодым игроком был признан аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. Лучший же голкипер турнира по версии ФИФА – Эмилиано Мартинес, вратарь сборной Аргентины.
????????????????????????#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/2FPSlwF2YM— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022
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