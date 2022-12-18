Чемпионом мира стал бывший игрок УПЛ. Это первый подобный случай в истории

Сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022-го года. В финальном матче "альби-селесте" в драматическом триллере победили Францию – 3:3 (4:2 в серии пенальти). Интересно, что среди других свою награду получил и Алехандро Гомес.

На чемпионате мира 2022 он суммарно сыграл 109 минут в двух матчах, в которых выходил на поле. Папу Гомес стал первым игроком, когда-то выступавшим в УПЛ и добывшим титул чемпиона мира.

Ранее аргентинец защищал цвета харьковского "Металлиста". Это было в сезоне 2013/14. На его счету 23 матча в УПЛ и один – в Кубке Украины. Четыре гола.

Сегодня Папу Гомес защищает цвета испанской "Севильи".