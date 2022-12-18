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Чемпионом мира стал бывший игрок УПЛ. Это первый подобный случай в истории

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Алехандро Гомес когда-то защищал цвета Металлиста

Чемпионом мира стал бывший игрок УПЛ. Это первый подобный случай в истории

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022-го года. В финальном матче "альби-селесте" в драматическом триллере победили Францию – 3:3 (4:2 в серии пенальти). Интересно, что среди других свою награду получил и Алехандро Гомес.

На чемпионате мира 2022 он суммарно сыграл 109 минут в двух матчах, в которых выходил на поле. Папу Гомес стал первым игроком, когда-то выступавшим в УПЛ и добывшим титул чемпиона мира.

Ранее аргентинец защищал цвета харьковского "Металлиста". Это было в сезоне 2013/14. На его счету 23 матча в УПЛ и один – в Кубке Украины. Четыре гола.

Сегодня Папу Гомес защищает цвета испанской "Севильи".

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В статье: Аргентина Папу Гомес
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