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Поступок дня. Игроки сборной Марокко отдадут свои призовые за ЧМ-2022 бедным семьям
Футболисты отказались от премиальных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты сборной Марокко отправят все призовые, заработанные на чемпионате мира-2022 в Катаре, в помощь бедным семьям в своей стране. Об этом сообщает журналист Халед Бейдун.
Марокканцы дошли до полуфинала Мундиаля, где проиграли сборной Франции (0:2). В матче за третье место они уступили Хорватии (1:2).
За свое выступление команда Валида Реграги заработала около 25 миллионов долларов. Естественно, не все эти деньги пойдут на благотворительность. Премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальные средства перейдут в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.
Стоит отметить, что Марокко - первая африканская сборная, сумевшая выйти в полуфинал чемпионата мира.
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