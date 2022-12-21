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Поступок дня. Игроки сборной Марокко отдадут свои призовые за ЧМ-2022 бедным семьям

Чемпионат мира FIFA
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Футболисты отказались от премиальных

Поступок дня. Игроки сборной Марокко отдадут свои призовые за ЧМ-2022 бедным семьям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболисты сборной Марокко отправят все призовые, заработанные на чемпионате мира-2022 в Катаре, в помощь бедным семьям в своей стране. Об этом сообщает журналист Халед Бейдун.

Марокканцы дошли до полуфинала Мундиаля, где проиграли сборной Франции (0:2). В матче за третье место они уступили Хорватии (1:2).

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За свое выступление команда Валида Реграги заработала около 25 миллионов долларов. Естественно, не все эти деньги пойдут на благотворительность. Премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальные средства перейдут в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

Стоит отметить, что Марокко - первая африканская сборная, сумевшая выйти в полуфинал чемпионата мира.

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В статье: Марокко Чемпионат Мира-2022
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