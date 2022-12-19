Мало атаки, но много голов и побед. Символическая сборная Чемпионата Мира-2022

В Символической сборной Чемпионата Мира-2022 оказалось не так много ярких игроков атаки. Зато те, кто оказались, тащили на своих плечах весь турнир.

Вратарь

Эмилиано Мартинес (Аргентина)

Перед финалом он не был даже в Топ-2 главных претендентов на место здесь. А в финале пропустил три мяча. В целом на турнире пропустил восемь. Как с такими показателями можно стать лучшим голкипером на турнире? Прийти и спасти в самые нужные моменты.

В четвертьфинале он стал первым в истории, кто вытащил два первых пенальти в серии. В финале вытащил ещё один в серии, а главное - на последних секундах дополнительного времени спас от поражения. Муани вышел один-на-один, пробил отлично, но Мартинес распластался как орёл в полёте и спас.

30-летний Дибу дебютировал в сборной лишь в 2021-ом году, но почти сразу же стал одним из главных героев Копа Америка, был назван Лионелем Месси "феноменом". И сейчас его лидерские качества, страшный взгляд, экспрессия добавили сборной немало уверенности в себе и спортивной злости. Вратарь-лидер, вратарь-сумасшедший, вратарь-спаситель - без такого выиграть Чемпионат Мира невозможно.

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко)

Мало кто думал, что он способен как следует прикрыть правый фланг обороны в схеме с лишь двумя центральными защитниками. Даже заявляли, что он вообще обороняться не умеет. В атакующих "Боруссии" и ПСЖ, в играющем с тройкой центрдефов "Интере" это сходило с рук, но в глухо обороняющемся Марокко, предпоследнем на турнире по владению мячом после четвертьфиналов?

В итоге Ашраф стал лучшим на турнире по числу отборов мяча, вошёл в Топ-10 по перехватам. Выиграл в одни ворота персональные дуэли с Эденом Азаром, Иваном Перишичем, Жоау Феликсом, Килианом Мбаппе. Еще и отдал ассист длинным пасом против Канады. И остался единственным в главной линии обороны сборной, кто стоял на ногах к концу турнира и по-прежнему мог играть.

Ромен Саисс (Марокко)

Саисс уже не стоял на ногах к концу турнира. И вот именно тогда его сборная начала пропускать и проигрывать. С ним же не пропустила от Хорватии, Бельгии, Испании и Португалии. Капитан не играл особо точно или изысканно, но стал вторым на турнире по выбитым мячам. А его лидерские качества и влияние на сборную неоценимы. Когда не играл, он стоял рядом с тренером и давал указания.

Его гол в ворота бельгийцев стал первым для Марокко на этом турнире и позволил сборной осознать, что способна не только держать 0:0, но и побеждать.

Йошко Гвардьол (Хорватия)

Для него концовка также оказалась подпорченной. Из-за провального выступления в полуфинале. Особенно - после того, что Лионель Месси сделал с ним. Однако в целом Йошко выдал блестящий турнир и не просто так был назван лидером нового поколения защитников. Он первый по выбитым мячам, второй по перехватам. При этом и среди лидеров по числу передач в целом и точных. Идеальный защитник.

В принципе, на самом деле концовка для него как раз вышла ударной. В последнем матче сборной Хорватии на турнире, матче за третье место, он открыл счёт. Ударом головой в классном полёте.

Тео Эрнандес (Франция)

Травмы и болезни в итоге замучили сборную Франции. Из-за тяжёлой травмы брата Лукаса Тео был вынужден играть постоянно. В финале у него уже просто закончились силы. Но до того левый защитник принёс "Ле Бле" новую тактическую грань в атаке. Как и в "Милане", он больше времени проводил в атаке, чем в обороне. Благодаря чему в том числе Мбаппе мог действовать свободнее, а не только на фланге.

Он стал третьим на турнире по числу передач под удары после Гризманна и Месси. Начал камбек против Австралии навесом на Рабио, разыграл отличную комбинацию на левом фланге с Мбаппе против Дании и отдал ему ассист чуть назад. А в полуфинале забил ранний гол Марокко (самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958-го года), позволив своей команде играть по счету, как она любит.

Полузащитники

Энцо Фернандес (Аргентина)

Лучший молодой игрок турнира играл как взрослый. И со свежестью и задором, и с хладнокровием и умом. Ренессанс Аргентины начался с его выхода на замену против Мексики. Тогда в концовке Энцо закрутил мяч в стиле Месси и стал самым молодым автором гола за сборную в истории после Лео. В матче против Польши он отдал ассист, и стало ясно, что его нельзя выпускать из стартового состава.

Летом "Бенфика" выиграла конкуренцию за 21-летнего игрока и купила его за десять миллионов евро. После блестящего выступления в Лиге Чемпионов, когда опередила в группе ПСЖ, его цена подскочила раз в пять. Куда она подскочит сейчас? Такой трудолюбивый, боевитый, смелый и вместе с тем техничный и ищущий глубину поля опорник нужен всем.

Софьян Амрабат (Марокко)

Лучший на турнире по эпизодам в целом, в которых мяч перешёл от соперника к его команде. Он - не молодой талант и не звезда. В свои 26 не всегда проходит в стартовый состав "Фиорентины" и не оправдывает ожидания от него в юности. Но на этом турнире уроженец Нидерландов показал то, что должен показывать постоянно.

Его умение выходить из-под давления с мячом на дриблинге либо же точным пасом, успокоить игру, опуститься на одну линию с защитниками и помочь им, продвинуться вперёд и попробовать обострить вдобавок к тяжелой работе в отборе - полный боекомплект современного последнего опорника. Особенно важный для команды, которая глухо обороняется. Как Марокко.

Его мем с саблей в руках и "тушей" Гави на плече выглядел жестоким, но и справедливым. Можно добавить и "туши" Де Брюйне, Бруну Фернандеша...

Лука Модрич (Хорватия)

Один из немногих, о ком не нужно ничего объяснять, о ком не нужно искать цифры, статистику. Легенда, один из лучших центральных полузащитников в истории футбола, в 37-летнем возрасте выиграл вторую медаль на Чемпионате Мира подряд. Он выдерживал тяжелейшие матчи, в том числе 120 минут против Бразилии, он отрабатывал и в обороне, и держал мяч, и продвигал его вперед.

Серая сборная Хорватии опиралась прежде всего на хребет в центре поля. Который опирался прежде всего на Луку. Благодаря ему держались под давлением, выходили из-под него, переиграли по владению мячом Бразилию и Аргентину.

Кто упадет на следующем Мундиале больнее? Аргентина без Месси или Хорватия без Модрича?

Антуан Гризманн (Франция)

Он остался без голов. В финале уже просто не выдержал и был заменен. Но в целом важность Антуана для сборной Франции, для связывания ее центра поля с атакой, невозможно переоценить. Он стал первым на всем турнире по пасам под удары и по созданию по-настоящему опасных моментов, опередив Месси. Больше его трех ассистов на турнире не отдал никто.

В очень тяжелом четвертьфинале против Англии он стал первым французом с двумя ассистами в матче плей-офф ЧМ с 1986-го года. Складывался сложно и полуфинал, и тогда Антуан бешено работал в обороне. Зарабатывал фолы, участвовал в единоборствах. За это и получил приз игрока матча.

В трех больших финалах "Ле Бле" за последние шесть лет он был лидером. На Евро, когда его задвинули в тень, сборная провалилась.

Нападающие

Килиан Мбаппе (Франция)

И все же лидерский жезл Гризманн передал прямо сейчас. Мбаппе проиграл финал легенде настоящего, но тогда же заявил, что станет легендой будущего. Первый автор хет-трика в финале с 1966-го года, лучший бомбардир отдельного Чемпионата Мира с 2002-го (восемь голов). Лучший в истории по голам в плей-офф ЧМ и в финалах ЧМ в целом. Два ассиста. Уверенное лидерство на турнире по дриблингу.

Он забивал и блестящими ударами с места или слета, и замыкая головой или бедром, и подключаясь в контратаки. Уверенно реализовать три пенальти в финале также далеко не каждый сможет. Соперники говорили, что для того, чтобы остановить его, понадобятся мотоциклы. Не факт, что и их бы хватило. Когда видишь его, кажется, что в футбол играть так легко!

Лионель Месси (Аргентина)

Из семи его голов на турнире четыре - с пенальти. Причем, как любят говорить англичане, "мягких" пенальти. Тем не менее, степень влияния Лионеля на свою сборную и весь турнир огромна. Сборная играла за него и для него, как говорил тот же Мартинес, готова была умереть за него. Но и он играл за сборную, часто действовал из глубины, помогал разыгрывать мяч, снимать давление.

Его удар издали помог пробить стену страха, возникшую в сборной после поражения от Саудовской Аравии и слабого часа игры против Мексики. Он снял напряжение голом против Польши. Он отдал гениальный ассист против Нидерландов, который войдет в Золотой фонд Мундиалей. В финале, кроме пенальти, забил на добивании как форвард. А также технично послал в прорыв Мак Аллистера и Ди Марию...

Единственный, кто забивал на всех стадиях одного Чемпионата Мира - от группового турнира до финала. Лучший по схеме "гол+пас" в истории турнира (13+8) во многом благодаря 7+3 на ЧМ-2022. Возможно, просто лучший в истории...

Запасные: Ливакович (Хорватия), Буну (Марокко), Пепе (Португалия), Тьяго Силва (Бразилия), Агер (Марокко), Аттият-Алла (Марокко), Мак Аллистер (Аргентина), Брозович (Хорватия), Беллингэм (Англия), Жиру (Франция), Альварес (Аргентина), Гакпо (Нидерланды)

Главный тренер

Лионель Скалони (Аргентина)

Его назначали в 2018-ом году временно и лишь из-за отсутствия денег у Федерации на статусного тренера. Никто не считал, что он на что-то способен. Диего Марадона высказал всеобщее мнение, когда заявил: "Он хороший парень, но я бы не доверил ему даже регулировать движение на перекрестке". И вот в 44 года он стал самым молодым главным тренером-чемпионом мира с 1978-го.

Скалони предстал весьма прагматичным, и вместе с тем весьма гибким тренером. Он не боялся менять тактические схемы даже по ходу матчей. Начинал с двумя настоящими опорниками, к полуфиналу добрался до четырех. В финале ожидали четырех, но он как раз вытащил из глубокого запаса игрока атаки Ди Марию. В 1/4 финала перешел на игру с тремя центральными защитниками. И все сработало.

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