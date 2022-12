Экстаз не только в Буэнос-Айресе. Огромная толпа встретила сборную Марокко из ЧМ-2022

Сегодня все паблики облетело видео, как аргентинцы встречали на родине своих героев, футболистов сборной Аргентины, ставших чемпионами мира. Сначала на центральной площади столицы собралось около миллиона болельщиков, а затем количество достигло четырех миллионов.

Однако в море народной любви купается не только Аргентина. Как национальные герои из катарского чемпионата мира вернулись и марокканцы. Сборную Марокко также встречала толпа людей.

This was the reception of the Atlas Lions in the Moroccan capital, Rabat????????????????????????????❤️#DimaMaghrib #Marocco pic.twitter.com/UtF1czF06P