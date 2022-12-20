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Экстаз не только в Буэнос-Айресе. Огромная толпа встретила сборную Марокко из ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Празднования продолжаются и на Африканском континенте

Экстаз не только в Буэнос-Айресе. Огромная толпа встретила сборную Марокко из ЧМ-2022

фото з відкритих джерел

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Новина українською

Сегодня все паблики облетело видео, как аргентинцы встречали на родине своих героев, футболистов сборной Аргентины, ставших чемпионами мира. Сначала на центральной площади столицы собралось около миллиона болельщиков, а затем количество достигло четырех миллионов.

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Однако в море народной любви купается не только Аргентина. Как национальные герои из катарского чемпионата мира вернулись и марокканцы. Сборную Марокко также встречала толпа людей.

Напомним, что сборная Марокко дошла до турнирного полуфинала, став первой африканской командой, которой покорилась подобная высота.

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В статье: Марокко
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