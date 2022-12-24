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ФИФА официально заявила, что договорных матчей на Чемпионате мира-2022 не было
А должны были быть?
Getty Images / Global Images Ukraine
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала отчет, в итоге которого указывается на отсутствие договорных матчей на Чемпионате мира-2022 в Катаре.
Исследование проводила специальная комиссия, проверявшая рынок букмекерских контор по поводу странного поведения системы ставок. Эта мониторинговая группа завершила свою работу 22 декабря – через четыре дня после финального поединка.
В конце концов, ничего необычно не было найдено во время всех 64 матчей мирового первенства.
ФИФА отметила, что будет продолжать сотрудничество с членами мониторинговой группы по договорным матчам и дальше.
Напомним, что Чемпионат мира-2022 проводился с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Трофей получила сборная Аргентины, который стал для “альбиселесте” третьим в истории.
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