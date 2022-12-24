ФИФА официально заявила, что договорных матчей на Чемпионате мира-2022 не было

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала отчет, в итоге которого указывается на отсутствие договорных матчей на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Исследование проводила специальная комиссия, проверявшая рынок букмекерских контор по поводу странного поведения системы ставок. Эта мониторинговая группа завершила свою работу 22 декабря – через четыре дня после финального поединка.

В конце концов, ничего необычно не было найдено во время всех 64 матчей мирового первенства.

ФИФА отметила, что будет продолжать сотрудничество с членами мониторинговой группы по договорным матчам и дальше.

Напомним, что Чемпионат мира-2022 проводился с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Трофей получила сборная Аргентины, который стал для “альбиселесте” третьим в истории.