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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

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ВИДЕО, которое объясняет: все, что круто сейчас, это лишь повторение того, как играл Пеле

Чемпионат мира FIFA
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Королю, почивай с миром

ВИДЕО, которое объясняет: все, что круто сейчас, это лишь повторение того, как играл Пеле

Arquivo Agência / O Globo

Новина українською

29 декабря в возрасте 82 лет отошел в лучшие миры легендарный бразильский футболист Пеле. Его считают лучшим футболистом как минимум XX века, а возможно и за всю историю футбола. До сих пор кроме него, никому не удавалось трижды выигрывать Чемпионат мира в качестве игрока. Но дело не только в достижениях. О его игре ходят легенды. А это видео показывает, что все чем мы восхищаемся сейчас, Эдсон Арантис Ду Насимент использовал в своем арсенале в 50-х, 60-х и 70-х годах прошлого века.

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В статье: Пеле
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