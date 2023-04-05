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Украина по-прежнему присутствует в заявке на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Об этом сообщил премьер-министр Португалии

Украина по-прежнему присутствует в заявке на проведение ЧМ-2030

фото из соцсетей

Новина українською

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время Конгресса УЕФА в Лиссабоне рассказал, что Украина все еще участвует в совместной заявке на проведение чемпионата мира-2030.

"Мы никогда не забудем, что футбол и спорт в целом – не оружие войны, а инструмент мира. Спорт – это уникальная платформа с очень широким охватом. Благодаря футболу мы можем добиться мира, толерантности и взаимопонимания между людьми", - сказал Кошта.

"У нас есть амбиция – вместе с Испанией, Марокко и Украиной организовать чемпионат мира 2030 года в рамках совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря, направленной на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединяет спорт и его лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки" - добавил он.

Ранее сообщалось, что Марокко заменит Украину в заявке. На совместную заявку также претендуют Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.

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В статье: Украина Испания Португалия Марокко ЧМ-2030
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