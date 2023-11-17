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Бразилия проиграла Колумбии в квалификации ЧМ-2026. У команды лишь две победы в пяти матчах

Чемпионат мира FIFA
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Тяжелые времена для селесао

Бразилия проиграла Колумбии в квалификации ЧМ-2026. У команды лишь две победы в пяти матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У Бразилии продолжаются нелегкие времена. Команда со скрипом движется по дистанции в квалификации к чемпионату мира 2026. В пяти матчах – только две победы, что позволяет находиться в таблице на грани проходной зоны, на пятом месте.

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В пятом туре "пентакампеоны" проиграли колумбийцам, хотя начали матч хорошо – с результативного удара нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли. Ему ассистировал Винисиус Жуниор, находящийся в отличной форме. Однако в дальнейшем изобретательности в действиях бразильцев не было. Атаки стали сумбурными, защищаться как следует тоже не удавалось. Итог – два пропущенных в период с 75-й по 79-ю минуты и поражение.

Команда не выигрывает уже в трех играх подряд. В двух последних – поражения. Последний успех Бразилии датирован началом сентября, когда не без проблем была побеждена сборная Перу.

Отбор к ЧМ-2026. Пятый тур
Колумбия - Бразилия 2:1
Голы: Луис Диас 75, Луис Диас 79 - Мартинелли 4

Бразилия проиграла Колумбии в квалификации ЧМ-2026. У команды лишь две победы в пяти матчах - изображение 1
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Бразилия Колумбия
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