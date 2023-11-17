Месси страдал, Суарес наблюдал. Аргентина уступила Уругваю в отборе к ЧМ-2026. ВИДЕО

В ночь на пятницу, семнадцатое ноября, состоялся матч в рамках квалификации к чемпионату мира 2026. Аргентина принимала Уругвай. СМИ сразу окрестили это противостояние как битву двух товарищей Лионеля Месси Луиса Суареса. Последний, действительно, был вызван в национальную сборную после некоторого перерыва, но в матче участвовал только формально – просидел в резерве. Погоду делали другие игроки.

В частности, защитник "Барселоны" Роланд Араухо, который забил гол в конце первого тайма с передачи Матиаса Виньи. Аргентина владела мячом, больше била по воротам, но в целом создавала меньше остроты, что подчеркивало "стерильность" действий чемпионов мира во главе с Лионелем Месси. У Уругвая на все действия Аргентины был стойкий ответ слаженными защитными действиями, пока финальную точку не поставил нападающий "Ливерпуля" Давид Нуньес. Его точный удар на 87-ой минуте окончательно развеял иллюзии о том, что Аргентина может не проиграть в этом матче.

Уругвай победил Аргентину впервые с 2013-го года. А на аргентинской земле – вообще впервые в новейшей истории. Такой прорыв помог команде Марсело Бьелсы до двух очков сократить отставание от лидера в таблице.

Отбор к ЧМ-2026. 5-ый тру

Аргентина - Уругвай 0:2

Голы: Араухо 41, Нуньес 87