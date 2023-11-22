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Уругвай - Боливия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чемпионат мира FIFA

Яркая команда Марсело Бьелса готова вновь показать себя – смотреть прямую трансляцию

Уругвай - Боливия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В двух последних матчах южноамерканского отбора Уругвай обыграл Бразилию и Аргентину. Станет ли для команды Марсело Бьелсы препятствием неуступчивая Боливия?

Отбор на ЧМ-2024, зона КОНМЕБОЛ, шестой тур

22 ноября 2023. Монтевидео, "Эстадио Сентенарио"

Уругвай 01:30 Боливия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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