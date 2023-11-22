Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уругвай - Боливия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Яркая команда Марсело Бьелса готова вновь показать себя – смотреть прямую трансляцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В двух последних матчах южноамерканского отбора Уругвай обыграл Бразилию и Аргентину. Станет ли для команды Марсело Бьелсы препятствием неуступчивая Боливия?
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Отбор на ЧМ-2024, зона КОНМЕБОЛ, шестой тур
22 ноября 2023. Монтевидео, "Эстадио Сентенарио"
Уругвай 01:30 Боливия
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Уругвай - БолівіяСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Двадцать один из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной
- Один и тот же арбитр ВАР не поставил пенальти для сборной Украины в двух решающих матчах
- Футболки Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе. Специалисты оценивают лот в 8 млн фунтов
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн