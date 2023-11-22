Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

Портал TyC Sports сообщил, какой диалог состоялся у бразильского нападающего Родриго и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

В связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.

После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго.

"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле. "Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.

Встреча на стадионе "Маракана" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте, набрав семь очков.