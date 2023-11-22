Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
У игроков произошел конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine
Портал TyC Sports сообщил, какой диалог состоялся у бразильского нападающего Родриго и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.
В связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.
После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго.
"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.
"Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.
Встреча на стадионе "Маракана" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте, набрав семь очков.
Que no te la cuenten.. Van a venir a decirte los culés, que Rodrigo provocó a Messi.. Prepotente como el argentino promedio el enano ese pic.twitter.com/0ul9ECiQf5— Juan Carlos C (@castejc) November 22, 2023
Популярное сейчас
- Президент Наполи Де Лаурентис: Украину ограбили в матче против Италии
- Буффон: Арбитр матча Украина - Италия не слишком хорошо отработал
- Бразилия - Аргентина 0:1. Исторический результат
- Маркиньос: Месси - гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО