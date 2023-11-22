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Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

Чемпионат мира FIFA

У игроков произошел конфликт

Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Портал TyC Sports сообщил, какой диалог состоялся у бразильского нападающего Родриго и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

В связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.

После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго.

"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.

"Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.

Встреча на стадионе "Маракана" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте, набрав семь очков.

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Лионель Месси Бразилия Аргентина Родриго
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