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Данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года в россии попали в открытый доступ
Данные включают личную информацию болельщиков
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
В понедельник, 27 ноября, в открытый доступ попало множество баз данных, среди которых сведения о посетителях чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил телеграм-канал "Утечки информации".
В Сеть попали 1,7 млн данных посетителей матчей чемпионата мира 2018 года, которые включают ФИО, серию и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, а также дату рождения. Отмечается, что оригинальная база данных содержит примерно на две тыс. записей больше, но в остальном данные совпадают.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в россии.
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