Данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года в россии попали в открытый доступ

В понедельник, 27 ноября, в открытый доступ попало множество баз данных, среди которых сведения о посетителях чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил телеграм-канал "Утечки информации".

В Сеть попали 1,7 млн данных посетителей матчей чемпионата мира 2018 года, которые включают ФИО, серию и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, а также дату рождения. Отмечается, что оригинальная база данных содержит примерно на две тыс. записей больше, но в остальном данные совпадают.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в россии.