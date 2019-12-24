Роскошная подруга лидера Зари балует фанатов сексуальными фото на Мальдивах. ФОТО

Евгений Чеберко отлично провел 2019-й год и заслуженно отправился отдыхать на Мальдивы со своей очаровательной девушкой.

Дарья на время оставила свой салон красоты в столице Украины, чтобы хорошенько оттянуться в теплых краях.

Красотка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.

И кадры получились действительно очень яркими.

Если фотографом был сам Евгений, то ему не позавидуешь – дублей пришлось сделать явно немало.