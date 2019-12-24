Роскошная подруга лидера Зари балует фанатов сексуальными фото на Мальдивах. ФОТО
Отдельно стоит отметить работу фотографа.
Евгений Чеберко отлично провел 2019-й год и заслуженно отправился отдыхать на Мальдивы со своей очаровательной девушкой.
Дарья на время оставила свой салон красоты в столице Украины, чтобы хорошенько оттянуться в теплых краях.
Красотка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.
И кадры получились действительно очень яркими.
Если фотографом был сам Евгений, то ему не позавидуешь – дублей пришлось сделать явно немало.
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