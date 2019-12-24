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Роскошная подруга лидера Зари балует фанатов сексуальными фото на Мальдивах. ФОТО

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Отдельно стоит отметить работу фотографа.

Роскошная подруга лидера Зари балует фанатов сексуальными фото на Мальдивах. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Евгений Чеберко отлично провел 2019-й год и заслуженно отправился отдыхать на Мальдивы со своей очаровательной девушкой.

Дарья на время оставила свой салон красоты в столице Украины, чтобы хорошенько оттянуться в теплых краях.

Красотка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.

И кадры получились действительно очень яркими.

Если фотографом был сам Евгений, то ему не позавидуешь – дублей пришлось сделать явно немало.

Публикация от ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@xoxodarina_)

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Евгений Чеберко вТренде
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