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Роскошная жизнь: как живет Пьер-Эмерик Обамеянг в Лондоне

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Роскошная жизнь: как живет Пьер-Эмерик Обамеянг в Лондоне
Новина українською

Привет, друзья!

Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики Роскошная жизнь. В этом ролике вы увидите жизнь Пьер-Эмерика Обамеянга в Лондоне вне футбольного поля. Узнаете о его жене, детях, коллекции автомобилей, друзьях, увлечениях (хобби), зарплате Обамеянга, а также о его доме в Лондоне.

В общем, увидите роскошную жизнь игрока Арсенала Обамеянга в Лондоне, как живет футболист Обамеянг и как он устроился после переезда из Германии в Англию.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамейянг
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