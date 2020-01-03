Роскошная жизнь: как живет Пьер-Эмерик Обамеянг в Лондоне
Свежее видео от Фолстена
Привет, друзья!
Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики Роскошная жизнь. В этом ролике вы увидите жизнь Пьер-Эмерика Обамеянга в Лондоне вне футбольного поля. Узнаете о его жене, детях, коллекции автомобилей, друзьях, увлечениях (хобби), зарплате Обамеянга, а также о его доме в Лондоне.
В общем, увидите роскошную жизнь игрока Арсенала Обамеянга в Лондоне, как живет футболист Обамеянг и как он устроился после переезда из Германии в Англию.
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