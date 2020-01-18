У Кике Сетьена супергорячая невестка, которая уже стала хитом в Испании. ФОТО

Матч с "Гранадой" в воскресенье станет первым для Кике Сетьена в качестве главного тренера "Барселоны".

Испанские СМИ уже посвятили не один материал новому рулевому каталонцев.

Однако, как ни парадоксально, конкуренцию специалисту по упоминаниям в прессе может составить его невестка.

Сын Кике Ларо – тоже футболист, выступающий за клуб "Сант-Андреу" из Терсеры.

Он уже успел эмоционально высказаться о своей реакции на карьерный успех отца.

И вот после официального назначение Сетьена главным тренером "Барселоны", СМИ неожиданно откопали эффектную красотку.

Неудивительно, что яркая красотка тут же стала хитом.

Девушка работает моделью, а потому ее инстаграм – это одно большое портфолио, наполненное сочными фото.

Оцените сами.