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У Кике Сетьена супергорячая невестка, которая уже стала хитом в Испании. ФОТО

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Просто прелесть.

У Кике Сетьена супергорячая невестка, которая уже стала хитом в Испании. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Матч с "Гранадой" в воскресенье станет первым для Кике Сетьена в качестве главного тренера "Барселоны".

Испанские СМИ уже посвятили не один материал новому рулевому каталонцев.

Classy touches by the Boss

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Однако, как ни парадоксально, конкуренцию специалисту по упоминаниям в прессе может составить его невестка.

Сын Кике Ларо – тоже футболист, выступающий за клуб "Сант-Андреу" из Терсеры.

Día para no olvidar

Публикация от Laro Setien (@larosetien)

Он уже успел эмоционально высказаться о своей реакции на карьерный успех отца.

И вот после официального назначение Сетьена главным тренером "Барселоны", СМИ неожиданно откопали эффектную красотку.

2019

Публикация от Laro Setien (@larosetien)

Неудивительно, что яркая красотка тут же стала хитом.

Девушка работает моделью, а потому ее инстаграм – это одно большое портфолио, наполненное сочными фото.

Оцените сами.

Feliz con lo que siento

Публикация от Paula GM (@paulagoomez)

Ojalá no acabasen estos días

Публикация от Paula GM (@paulagoomez)

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В статье: Барселона Ла Лига Кике Сетьен вТренде
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