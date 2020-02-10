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Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

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(1 голосов)

Пока неизвестно какие факты собирается предоставить модель

Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции
Новина українською

Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, готовит новый иск к бразильцу, сообщает UOL Esporte.

Как пишет источник, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

В 2019 году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (5)
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kalimeras09000 (Ирпень)
10.02.2020 в 20:47
ну VIP то нормалек... не то что на окружной и на борщаговке...отбросы какие то
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Serega1111 (Киев)
10.02.2020 в 19:08
Прикид у него точно как у сутенера
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
10.02.2020 в 18:51
И как он все успевает.... И в футбол играет и ВИП-услуги оказывает...Ну Неймар....!!!!
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0
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oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 19:21
Я ещё больше скажу. Он один у себя на фирме работает:)))
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Инспектор ( )
10.02.2020 в 18:16
Что вообще эти шлюхи хотят? По миллиону баксов или чего еще
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