Жил-был пес или неожиданный гость на матче Зари и Львова. ВИДЕО

"Заря" в этом сезоне приятно удивляет, совмещая отличный результат с красивой игрой на поле.

Не в последнюю очередь, мотивации молодым футболистам Виктора Скрипника придают их вторые половинки.

Девушки и жены игроков "Зари" регулярно посещают стадион, собираясь в организованные группы.

Так было и на игре со "Львовом".

А порой эта "группа поддержки" пополняется неожиданными членами.

Лёва – это домашний любимец Владислава Кабаева и его жены Тамары.

И он тоже был почетным гостем на матче "Зари" и "Львова", даже получил свою минуту славы во время исполнения гимнов.

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