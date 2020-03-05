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Жил-был пес или неожиданный гость на матче Зари и Львова. ВИДЕО

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Группа поддержки Владислава Кабаева.

Жил-был пес или неожиданный гость на матче Зари и Львова. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" в этом сезоне приятно удивляет, совмещая отличный результат с красивой игрой на поле.

Не в последнюю очередь, мотивации молодым футболистам Виктора Скрипника придают их вторые половинки.

Девушки и жены игроков "Зари" регулярно посещают стадион, собираясь в организованные группы.

Так было и на игре со "Львовом".

А порой эта "группа поддержки" пополняется неожиданными членами.

Лёва – это домашний любимец Владислава Кабаева и его жены Тамары.

И он тоже был почетным гостем на матче "Зари" и "Львова", даже получил свою минуту славы во время исполнения гимнов.

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев вТренде
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