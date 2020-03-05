Жил-был пес или неожиданный гость на матче Зари и Львова. ВИДЕО
Группа поддержки Владислава Кабаева.
"Заря" в этом сезоне приятно удивляет, совмещая отличный результат с красивой игрой на поле.
Не в последнюю очередь, мотивации молодым футболистам Виктора Скрипника придают их вторые половинки.
Девушки и жены игроков "Зари" регулярно посещают стадион, собираясь в организованные группы.
Так было и на игре со "Львовом".
А порой эта "группа поддержки" пополняется неожиданными членами.
Лёва – это домашний любимец Владислава Кабаева и его жены Тамары.
И он тоже был почетным гостем на матче "Зари" и "Львова", даже получил свою минуту славы во время исполнения гимнов.
Подписывайтесь на Instagram UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...