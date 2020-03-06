Роскошная жизнь: как живет Маркус Рашфорд в Манчестере
Свежее видео от Фолстена
Всем привет, друзья.
В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной жизни Маркуса Рашфорда, который является главной звездой английского "Манчестер Юнайтед".
В видео вы увидите, как и где живет Рашфорд, с кем дружит юный футболист, кто является кумиром Рашфорда, чем занимается Рашфорд помимо футбола, на чем ездит, кто его отец и мать и многое другое.
Приятного просмотра!
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