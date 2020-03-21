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Не хуже, чем Роналду. Месси показал процесс своих тренировок во время карантина. ВИДЕО

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Аргентинец не сидит без дела.

Не хуже, чем Роналду. Месси показал процесс своих тренировок во время карантина. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Все уже не раз слышали или читали истории о том, насколько фанатичен Криштиану Роналду в вопросе тренировок и работы над собой.

Его главный конкурент за звание лучшего игрока эпохи – Лео Месси – в свою очередь, нередко подвергался критике за некоторую лень на поле и вне его.

Однако, аргентинец готов доказывать, что он не менее фанатичен в вопросах тренировок.

Футболист показал фрагменты своих занятий с сыном во время карантина.

Нужно признать – спортзал в доме Месси напоминает большой фитнес-центр.

И все эти тренажеры явно не просто для красоты.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Ла Лига вТренде
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