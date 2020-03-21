Не хуже, чем Роналду. Месси показал процесс своих тренировок во время карантина. ВИДЕО
Аргентинец не сидит без дела.
Все уже не раз слышали или читали истории о том, насколько фанатичен Криштиану Роналду в вопросе тренировок и работы над собой.
Его главный конкурент за звание лучшего игрока эпохи – Лео Месси – в свою очередь, нередко подвергался критике за некоторую лень на поле и вне его.
Однако, аргентинец готов доказывать, что он не менее фанатичен в вопросах тренировок.
Футболист показал фрагменты своих занятий с сыном во время карантина.
Нужно признать – спортзал в доме Месси напоминает большой фитнес-центр.
И все эти тренажеры явно не просто для красоты.
Leo Messi's home workout, with a special guest— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 20, 2020
@OTRO pic.twitter.com/jKrStY4tN3
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