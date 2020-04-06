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Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО

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Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Большой футбол остается на карантине, а игроки закрылись у себя дома, записывая видео для социальных сетей.

Однако, есть и другие примеры.

Братья Джейкоб и Джош Мерфи хорошо известны в Англии.

Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО - изображение 1

Близнецы выступают за "Ньюкасл" и "Кардифф" соответственно и уже немало поиграли, в том числе и в АПЛ.

Когда Англию захлестнула эпидемия коронавируса, братья отправились работать волонтерами.

Футболисты доставляют предметы первой необходимости в дома пожилых людей, которым нельзя выходить.

Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО - изображение 2Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО - изображение 3Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО - изображение 4

По данным организации добровольцев города Норвича, помощь получили уже более 150 семей.

Немалый вклад в общий успех внесли и близнецы Мерфи.

Сложно спорить, достойный поступок ребят.

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В статье: Английская Премьер-лига Ньюкасл (Англия) Джош Мёрфи Джейкоб Мерфи вТренде Кардифф
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