Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО

Большой футбол остается на карантине, а игроки закрылись у себя дома, записывая видео для социальных сетей.

Однако, есть и другие примеры.

Братья Джейкоб и Джош Мерфи хорошо известны в Англии.

Близнецы выступают за "Ньюкасл" и "Кардифф" соответственно и уже немало поиграли, в том числе и в АПЛ.

Когда Англию захлестнула эпидемия коронавируса, братья отправились работать волонтерами.

Футболисты доставляют предметы первой необходимости в дома пожилых людей, которым нельзя выходить.

По данным организации добровольцев города Норвича, помощь получили уже более 150 семей.

Немалый вклад в общий успех внесли и близнецы Мерфи.

Сложно спорить, достойный поступок ребят.