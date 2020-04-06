Известные английские футболисты-близнецы работают волонтерами во время эпидемии. ФОТО
Респект!
Большой футбол остается на карантине, а игроки закрылись у себя дома, записывая видео для социальных сетей.
Однако, есть и другие примеры.
Братья Джейкоб и Джош Мерфи хорошо известны в Англии.
Близнецы выступают за "Ньюкасл" и "Кардифф" соответственно и уже немало поиграли, в том числе и в АПЛ.
Когда Англию захлестнула эпидемия коронавируса, братья отправились работать волонтерами.
Футболисты доставляют предметы первой необходимости в дома пожилых людей, которым нельзя выходить.
По данным организации добровольцев города Норвича, помощь получили уже более 150 семей.
Немалый вклад в общий успех внесли и близнецы Мерфи.
Сложно спорить, достойный поступок ребят.