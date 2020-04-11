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Видеосвязь Юргена Клоппа с игроками Ливерпуля на карантине - огонь. ВИДЕО

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Атмосфера на высоте.

Видеосвязь Юргена Клоппа с игроками Ливерпуля на карантине - огонь. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В последнее время вокруг "Ливерпуля" было немало негатива.

Все активнее разговоры о судьбе сезона, а потому и чемпионства "красных".

Усугубляет ситуацию и сам клуб, сначала запросивший государственную поддержку, а потом отменивший запрос под давлением общественности.

Но непосредственно внутри коллектива атмосфера остается крайне теплой.

Иначе и быть не может, когда ваш тренер – Юрген Клопп.

Немец организовал связь со своими подопечными посредством видеосвязи.

Получилось очень весело.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Ливерпуль вТренде
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