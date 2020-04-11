Видеосвязь Юргена Клоппа с игроками Ливерпуля на карантине - огонь. ВИДЕО

В последнее время вокруг "Ливерпуля" было немало негатива.

Все активнее разговоры о судьбе сезона, а потому и чемпионства "красных".

Усугубляет ситуацию и сам клуб, сначала запросивший государственную поддержку, а потом отменивший запрос под давлением общественности.

Но непосредственно внутри коллектива атмосфера остается крайне теплой.

Иначе и быть не может, когда ваш тренер – Юрген Клопп.

Немец организовал связь со своими подопечными посредством видеосвязи.

Получилось очень весело.