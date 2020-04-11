Видеосвязь Юргена Клоппа с игроками Ливерпуля на карантине - огонь. ВИДЕО
Атмосфера на высоте.
В последнее время вокруг "Ливерпуля" было немало негатива.
Все активнее разговоры о судьбе сезона, а потому и чемпионства "красных".
Усугубляет ситуацию и сам клуб, сначала запросивший государственную поддержку, а потом отменивший запрос под давлением общественности.
Но непосредственно внутри коллектива атмосфера остается крайне теплой.
Иначе и быть не может, когда ваш тренер – Юрген Клопп.
Немец организовал связь со своими подопечными посредством видеосвязи.
Получилось очень весело.
"Naby lad, good morning!"— Goal (@goal) April 11, 2020
Klopp greeting the Liverpool players is pic.twitter.com/LqAMFQQLaf
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