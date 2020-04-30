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В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди

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Дело сдвинулось с мертвой точки.

В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионство "Лестера" - одна из самых удивительных историй из мира футбола в 21-м веке.

Не менее удивительной является также история главной звезды "лисиц" Джейми Варди.

Форвард долгое время прозябал в низших дивизионах, уже в позднем возрасте прорвался в Премьер-Лигу и с небольшой раскачкой начал штамповать голы (уже 99, если бы не карантин – было бы уже 100+).

В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди - изображение 1

Неудивительно, что история "Лестера" и их суперфорварда привлекла внимание киностудий.

Как стало известно британским СМИ, в разработке находится биографический фильм про Варди.

Сам футболист еще в 2016-м году встречался с продюсером и сценаристом первых двух частей фильма "Гол" Эдрианом Бучартом.

В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди - изображение 2

Но тогда дело заглохло и было отложено в долгий ящик.

И вот сейчас, когда нападающий переживает свой ренессанс, а "Лестер" снова в числе лучших клубов Англии – идея получила новый толчок.

Уже известно, что сценарий пишут Эрик Джонсон и Пол Тамэси ("Боец" с Томом Харди, "День патриота" с Марком Уолбергом), а в режиссерское кресло сядет Нима Нуризаде ("Проект Х", "Утраамериканцы").

Сыграть самого Варди уже предложили известному актеру Джорджу Маккею, в фильмографии которого числятся такие фильмы, как "Капитан Фантастик", "1917", "Подлинная история банды Келли", а также сериал "11.22.63" по роману Стивена Кинга.

В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди - изображение 3

Также ходят слухи, что жену игрока Ребеку может сыграть Алисия Викандер, сыгравшая Лару Крофт в недавнем ремейке – но пока нет никакой конкретики.

В Англии планируют снять фильм про фантастическую историю Лестера и Джейми Варди - изображение 4

И даже если вопрос исполнителей главных ролей пока остается открытым, важно уже то, что производство сдвинулось с мертвой точки.

Возможно, мы все же увидим экранизацию "сказки Лестера".

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В статье: Английская Премьер-лига Джейми Варди Лестер Сити вТренде
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