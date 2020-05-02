Невеста Криштиану Роналду взорвала сеть фотографией своей пятой точки. ФОТО
Красотка показала главное достоинство.
Джорджина Родригес известна своими пышными формами.
Что она не стесняется демонстрировать при любом удобном случае.
Эффектная красотка снова взорвала социальные сети ярким снимком.
Девушка продемонстрировала всем свою пятую точку во время развешивания одежды для сушки.
Неудивительно, что лайки (уже больше 2,5 миллионов) и комплименты посыпались на Джорджину со скоростью горного водопада.
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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
02.05.2020 в 13:07
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Steelen (Запорожье)
02.05.2020 в 13:04
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