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Невеста Криштиану Роналду взорвала сеть фотографией своей пятой точки. ФОТО

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(2 голосов)

Красотка показала главное достоинство.

Невеста Криштиану Роналду взорвала сеть фотографией своей пятой точки. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Джорджина Родригес известна своими пышными формами.

Что она не стесняется демонстрировать при любом удобном случае.

Эффектная красотка снова взорвала социальные сети ярким снимком.

Девушка продемонстрировала всем свою пятую точку во время развешивания одежды для сушки.

Неудивительно, что лайки (уже больше 2,5 миллионов) и комплименты посыпались на Джорджину со скоростью горного водопада.

Paños al aire @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
02.05.2020 в 13:07
По ходу у них в семье Криш из пищи выедает всё только белковое и полезное, а Джоржина доедает после него всё сладкое, жирное и вредное.
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Steelen (Запорожье)
02.05.2020 в 13:04
Нет, что бы увидеть именно "пятую точку", надо ещё раздвинуть...
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