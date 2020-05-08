Роскошная жизнь: Как живет Марио Балотелли

Всем привет. В своем новом Фолстен расскажет вам о роскошной или богатой жизни Марио Балотелли.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывает футболист, где он отдыхает и с кем, с кем дружит Балотелли, а с кем конфликтует (например дело об изнасиловании), какое у него хобби, на какой машине он ездит, в каком доме живет и кто является второй половинкой (девушкой) Марио Балотелли.