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Роскошная жизнь: Как живет Марио Балотелли

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Свежее видео от Фолстена

Роскошная жизнь: Как живет Марио Балотелли
Новина українською

Всем привет. В своем новом Фолстен расскажет вам о роскошной или богатой жизни Марио Балотелли.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывает футболист, где он отдыхает и с кем, с кем дружит Балотелли, а с кем конфликтует (например дело об изнасиловании), какое у него хобби, на какой машине он ездит, в каком доме живет и кто является второй половинкой (девушкой) Марио Балотелли.

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В статье: Марио Балотелли Фолстен
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