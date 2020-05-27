Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО

Криштиану Роналду – самый популярный человек в инстаграме и признанная икона стиля с собственной линией одежды.

Но в последнее время португалец явно ударился в эксперименты со своим образом.

Только в этом сезоне он уже успел опробовать варианты с повязкой на лбу и с хвостиком на затылке.

И вот новый ход от футболиста.

Криш опубликовал в своем инстаграме фото с распущенными волосами.

Нужно признать, не все оценили такой образ.

В комментариях отписались даже бывшие игроки "Шахтера" Дуглас Коста и Фред – первый просто посмеялся, а второй даже похвалил имидж коллеги.

Самыми популярными шутками стала схожесть футболиста с солистом подростковой поп-рок группы.

А что вы думаете о новом образе КриРо?