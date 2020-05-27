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Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО

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Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду – самый популярный человек в инстаграме и признанная икона стиля с собственной линией одежды.

Но в последнее время португалец явно ударился в эксперименты со своим образом.

Только в этом сезоне он уже успел опробовать варианты с повязкой на лбу и с хвостиком на затылке.

Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО - изображение 1Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО - изображение 2

И вот новый ход от футболиста.

Криш опубликовал в своем инстаграме фото с распущенными волосами.

Approved ?

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нужно признать, не все оценили такой образ.

В комментариях отписались даже бывшие игроки "Шахтера" Дуглас Коста и Фред – первый просто посмеялся, а второй даже похвалил имидж коллеги.

Самыми популярными шутками стала схожесть футболиста с солистом подростковой поп-рок группы.

Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО - изображение 3

А что вы думаете о новом образе КриРо?

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Ювентус
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
27.05.2020 в 17:09
Вот блин, и есть же наверное такие кому не пофиг, как там у Роналду волосы торчат
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Algrab (Костопiль)
27.05.2020 в 16:39
Оленю, твій вихід!
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