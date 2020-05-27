Криштиану Роналду стал жертвой насмешек за свою новую прическу. ФОТО
А что вы думаете?
Криштиану Роналду – самый популярный человек в инстаграме и признанная икона стиля с собственной линией одежды.
Но в последнее время португалец явно ударился в эксперименты со своим образом.
Только в этом сезоне он уже успел опробовать варианты с повязкой на лбу и с хвостиком на затылке.
И вот новый ход от футболиста.
Криш опубликовал в своем инстаграме фото с распущенными волосами.
Нужно признать, не все оценили такой образ.
В комментариях отписались даже бывшие игроки "Шахтера" Дуглас Коста и Фред – первый просто посмеялся, а второй даже похвалил имидж коллеги.
Самыми популярными шутками стала схожесть футболиста с солистом подростковой поп-рок группы.
А что вы думаете о новом образе КриРо?