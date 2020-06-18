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Две киевские фанатки Олимпика крайне соблазнительно поздравили клуб с днем рождения. ФОТО

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Клуб оценил.

Две киевские фанатки Олимпика крайне соблазнительно поздравили клуб с днем рождения. ФОТО
UA-Футбол
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Если верить словам Владислава Гельзина, «Олимпик» вскоре может и вовсе исчезнуть, слившись воедино с одесским «Черноморцем».

Но пока клуб жив и недавно праздновал 19-й день рождения.

Некоторые фанаты весьма эффектно выразили свою любовь команде по этому поводу.

Две киевских поклонницы клуба сделали фото с шарфом любимой команды.

Фишка в том, что кроме шарфа в кадре вообще ничего из одежды не было.

В комментариях появился Instagram-аккаунт «Олимпика».

А позже аналогичное фото клуб запостил к себе на страницу.

Действительно – жаль пропускать такое искусство!

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В статье: Олимпик (Донецк) Украинская Премьер-лига вТренде
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