Две киевские фанатки Олимпика крайне соблазнительно поздравили клуб с днем рождения. ФОТО

Если верить словам Владислава Гельзина, «Олимпик» вскоре может и вовсе исчезнуть, слившись воедино с одесским «Черноморцем».

Но пока клуб жив и недавно праздновал 19-й день рождения.

Некоторые фанаты весьма эффектно выразили свою любовь команде по этому поводу.

Две киевских поклонницы клуба сделали фото с шарфом любимой команды.

Фишка в том, что кроме шарфа в кадре вообще ничего из одежды не было.

В комментариях появился Instagram-аккаунт «Олимпика».

А позже аналогичное фото клуб запостил к себе на страницу.

Действительно – жаль пропускать такое искусство!