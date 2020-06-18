Две киевские фанатки Олимпика крайне соблазнительно поздравили клуб с днем рождения. ФОТО
Клуб оценил.
Если верить словам Владислава Гельзина, «Олимпик» вскоре может и вовсе исчезнуть, слившись воедино с одесским «Черноморцем».
Но пока клуб жив и недавно праздновал 19-й день рождения.
Некоторые фанаты весьма эффектно выразили свою любовь команде по этому поводу.
Две киевских поклонницы клуба сделали фото с шарфом любимой команды.
Фишка в том, что кроме шарфа в кадре вообще ничего из одежды не было.
В комментариях появился Instagram-аккаунт «Олимпика».
А позже аналогичное фото клуб запостил к себе на страницу.
Наши киевские болельщицы @___angelboss___ и @___angelbabe___ поздравили нас с Днём рождения крутым фото! Всем хорошего настроения в эти горячие деньки! #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры
Действительно – жаль пропускать такое искусство!