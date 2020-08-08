Ирина Морозюк и Сергей Стаховский присоединились к обсуждению истории Супряги-Бондаря. ФОТО

История с любовным треугольником Супряга-Савина-Бондарь имела эффект бомбы в украинском информационном пространстве.

Эффектная блондинка уже успела похвастаться резко возросшим интересом к ее персоне после известных событий.

А как все знают, где хайп – там и Ирина Морозюк.

Экс-супруга украинского футболиста почувствовала, что кто-то пытается отобрать у нее титул королевы эпатажа.

Ирина, которая недавно отпраздновала день рождения, появилась в комментарии к публикации в паблике «Брутальный футбол».

Там же появился и известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который выразил сомнения в том, что персоны Бондаря и Супряги достойны такого хайпа.