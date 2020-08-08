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Ирина Морозюк и Сергей Стаховский присоединились к обсуждению истории Супряги-Бондаря. ФОТО

Новости
(5 голосов)

Страсти не утихают.

Ирина Морозюк и Сергей Стаховский присоединились к обсуждению истории Супряги-Бондаря. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

История с любовным треугольником Супряга-Савина-Бондарь имела эффект бомбы в украинском информационном пространстве.

Эффектная блондинка уже успела похвастаться резко возросшим интересом к ее персоне после известных событий.

А как все знают, где хайп – там и Ирина Морозюк.

Экс-супруга украинского футболиста почувствовала, что кто-то пытается отобрать у нее титул королевы эпатажа.

Ирина, которая недавно отпраздновала день рождения, появилась в комментарии к публикации в паблике «Брутальный футбол».

Ирина Морозюк и Сергей Стаховский присоединились к обсуждению истории Супряги-Бондаря. ФОТО - изображение 1

Там же появился и известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который выразил сомнения в том, что персоны Бондаря и Супряги достойны такого хайпа.

Ирина Морозюк и Сергей Стаховский присоединились к обсуждению истории Супряги-Бондаря. ФОТО - изображение 2
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В статье: Владислав Супряга Сергей Стаховский Валерий Бондарь вТренде Ирина Морозюк
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(5 голосов)
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Комментарии (5)
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Кююмалайнен (Київ)
08.08.2020 в 14:05
Отстой...
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viajador (ФК Потіївка)
08.08.2020 в 13:59
Іра наша Роксоляна!!! Вона вирвалася з турчаківських тенет і повернулася тендітною пташкою на Вкраїну!!!
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C_Ballack (Днепр)
08.08.2020 в 13:28
Похоже что сайт опустился до уровня заказных статей. Ирка-дырка, заплатила и каждую неделю о ней статья. Ну и помойка...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.08.2020 в 13:02
Хто-ххто вона титул королеви епатажу!???
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.08.2020 в 12:59
ще морозючки не вистачало тут вирішила хайпанути по повній...
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