Роскошная жизнь Гарета Бэйла - ВИДЕО

Привет, ребят!

В новом видео от Фолстена вы узнаете, как живет Гарет Бейл — игрок "Реала" и сборной Уэльса, который на данный момент арендован "Тоттенхэмом".

В этом видео вы узнаете зарплату Бейла, узнаете о его личной жизни, хобби (не только гольф), авто, доме, друзьях. До переезда в "Реал" Бейла сравнивали с Роналду и Месси, но в Испании футболист не прижился и Зидан отправил Бейла в родную АПЛ.

Приятного просмотра!