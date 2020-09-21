Роскошная жизнь Гарета Бэйла - ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
Привет, ребят!
В новом видео от Фолстена вы узнаете, как живет Гарет Бейл — игрок "Реала" и сборной Уэльса, который на данный момент арендован "Тоттенхэмом".
В этом видео вы узнаете зарплату Бейла, узнаете о его личной жизни, хобби (не только гольф), авто, доме, друзьях. До переезда в "Реал" Бейла сравнивали с Роналду и Месси, но в Испании футболист не прижился и Зидан отправил Бейла в родную АПЛ.
Приятного просмотра!
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