Украинский футболист выпустил эффектный клип на собственную песню с Олимпийским на фоне. ВИДЕО

После завершения профессиональной карьеры футболиста можно отправляться не только в тренеры или эксперты на ТВ.

Антон Крамар избрал другой путь и углубился в мир музыки.

В прошлом году вышла его дебютная работа – клип на песню "Мы все понимаем", который был тепло принят публикой.

А потому Антон снова взялся за дело.

В марте появилось видео на авторский стих "Откровение".

И вот теперь второй клип – "Вместе и до конца".

Футбольных параллелей в работе хватает: главные герои видео одеты в футболки Недведа и Модрича, а сам Антон находится на фоне НСК "Олимпийский".

Но вместо этих описаний проще самим оценить эту работу и сформировать свое мнение.