Украинский футболист выпустил эффектный клип на собственную песню с Олимпийским на фоне. ВИДЕО
Стоит взглянуть.
После завершения профессиональной карьеры футболиста можно отправляться не только в тренеры или эксперты на ТВ.
Антон Крамар избрал другой путь и углубился в мир музыки.
В прошлом году вышла его дебютная работа – клип на песню "Мы все понимаем", который был тепло принят публикой.
А потому Антон снова взялся за дело.
В марте появилось видео на авторский стих "Откровение".
И вот теперь второй клип – "Вместе и до конца".
Футбольных параллелей в работе хватает: главные герои видео одеты в футболки Недведа и Модрича, а сам Антон находится на фоне НСК "Олимпийский".
Но вместо этих описаний проще самим оценить эту работу и сформировать свое мнение.