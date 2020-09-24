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Украинский футболист выпустил эффектный клип на собственную песню с Олимпийским на фоне. ВИДЕО

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Стоит взглянуть.

Украинский футболист выпустил эффектный клип на собственную песню с Олимпийским на фоне. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

После завершения профессиональной карьеры футболиста можно отправляться не только в тренеры или эксперты на ТВ.

Антон Крамар избрал другой путь и углубился в мир музыки.

В прошлом году вышла его дебютная работа – клип на песню "Мы все понимаем", который был тепло принят публикой.

А потому Антон снова взялся за дело.

В марте появилось видео на авторский стих "Откровение".

И вот теперь второй клип – "Вместе и до конца".

Футбольных параллелей в работе хватает: главные герои видео одеты в футболки Недведа и Модрича, а сам Антон находится на фоне НСК "Олимпийский".

Но вместо этих описаний проще самим оценить эту работу и сформировать свое мнение.

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В статье: НСК Олимпийский Антон Крамар вТренде
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