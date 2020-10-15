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Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО

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(5 голосов)

Повезло Александру Зубкову.

Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Александр Зубков на днях дебютировал за сборную Украины, позже став одним из героев поединка с испанцами.

Экс-игрок "Шахтера" второй год выступает за "Ференцварош" и уже полностью адаптировался к жизни в новой стране.

Более того, именно на этот период приходятся главные события в жизни спортсмена: чемпионство, выход в групповой этап Лиги чемпионов, женитьба и вот уже скорое рождение ребенка.

Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО - изображение 1

В сентябре супруга игрока Анна раскрыла секрет, объявив о том, что ждет первенца.

Судя по всему, Александр будет одним из тех немногих, кто 2020-й год будет вспоминать с особой теплотой.

А мы имеем возможность насладиться красотой великолепной Анны.

Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО - изображение 2Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО - изображение 3Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО - изображение 4
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В статье: Национальная сборная Украины Александр Зубков вТренде Ференцварош
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Комментарии (4)
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koral (Рівне)
15.10.2020 в 15:48
Слабий для збірної. Коли всі будуть в обоймі, думаю, що навіть у розширений список не буде попадати.
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0
-4
Зритель (Харьков)
15.10.2020 в 16:00
Може й слабий, але Коноплянка зараз ще слабкіший, Циганков весь час чи травмований, чи не у формі, Марлосу 32. Кращих нема на його позицію.
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0
0
vadooo (Слатино)
15.10.2020 в 15:41
А зачем они все с их баблом женятся так рано ?
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0
0
simply_the_best (Львов)
15.10.2020 в 17:08
А вы б на такой девушке не женились?)
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0
0


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