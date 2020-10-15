Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО

Александр Зубков на днях дебютировал за сборную Украины, позже став одним из героев поединка с испанцами.

Экс-игрок "Шахтера" второй год выступает за "Ференцварош" и уже полностью адаптировался к жизни в новой стране.

Более того, именно на этот период приходятся главные события в жизни спортсмена: чемпионство, выход в групповой этап Лиги чемпионов, женитьба и вот уже скорое рождение ребенка.

В сентябре супруга игрока Анна раскрыла секрет, объявив о том, что ждет первенца.

Судя по всему, Александр будет одним из тех немногих, кто 2020-й год будет вспоминать с особой теплотой.

А мы имеем возможность насладиться красотой великолепной Анны.