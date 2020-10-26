Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО

Война Месута Озила с "Арсеналом" продолжается.

Весной футболист отказался пожертвовать частью зарплаты на время пандемии, сомневаясь в мотивах организации. Позже оказалось, что немец оказался прав – несмотря на обещания игрокам не сокращать персонал, клуб уволил десятки сотрудников, включая маскота Гуннерзавра. Последнему Месут обещал платить зарплату из собственного кармана, в чем некоторые тоже смогли усмотреть скрытую за благими намерениями атаку на клуб. Закончилось (на сегодняшний день) все тем, что Озила не включили в заявку команды на сезон в АПЛ и в Лиге Европы.

Судя по всему, полузащитник просто дожидается конца контракта и готовится покинуть клуб.

А ведь немец уже успел обжиться в Лондоне – как-никак, а в столицу Англии он перебрался еще в 2013-м.

В 2016-м году Месут приобрел шикарный особняк на севере Лондона за 10 миллионов фунтов. Огромный дом с шестью спальнями, который полностью проектировал друг-дизайнер, расположен недалеко от тренировочной базы "канониров", что было крайне удобно, когда футболисту еще был смысл там появляться.

Специально для оформления гостиной в Турции был заказан дорогой мрамор, а по всему дому можно найти личные логотипы футболиста.

Домашний спортзал, кинотеатр и огромные шкафы для обуви – обязательные пункты для любого игрока. Крайне комфортные условия для Месута, его супруги Амине и из мопса Бальбоа.

Не уступает дому и гараж пока еще «канонира». Как и любой немец, Озил уважает немецкий автопром и Mercedes-Benz в особенности. В коллекции полузащитника три модели этой марки общей стоимостью почти в 600 тысяч фунтов.

Помимо "мерсов", Месут уважает Ferrari, Porsсhe и Audi – автомобили этих брендов также представлены в его гараже.

Еще одним достоинством текущего места жительства Озила является нахождение в минутной доступности турецкого ресторана Likya – любимого заведения игрока. На самом деле это не какой-то элитный ресторан. Цены здесь достаточно средние для Лондна. Но именно здесь любит зависать футболист со своими товарищами, включая звезд, вроде Илькая Гюндогана. Вкусные кебаб, хумус и фалафель скрашивают времяпровождение спортсменов.

Кроме того, в Лондоне Озилу было крайне удобно заниматься благотворительностью. Уже много лет Месут является послом организации Rays of Sunshinе, а вместе с принцем Уильямом регулярно посещает больницы и помогает детям.

Можно однозначно сказать – покидать столицу Месуту будет непросто.

Разве что можно перебраться в другой лондонский клуб, которых в АПЛ немало.