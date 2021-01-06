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Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО

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Христос народився!

Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна поздравил всех с Рождеством Христовым.

Сергей и Анна сделали это в национальных костюмах, записав видео, которое выложили в Инстаграм.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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