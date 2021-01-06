Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО
Христос народився!
Капитан "
Сергей и Анна сделали это в национальных костюмах, записав видео, которое выложили в Инстаграм.
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