Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО

В сети стал вирусным ролик Маркоса Льоренте, который снял своих одноклубников по "Атлетико", добирающихся на тренировку втроем на стареньком Фиате.

За рулем авто был Янник Феррейра Карраско, а компанию ему составили Тома Лемар и Шиме Врсалько.

Впрочем, дело не в том, что игроки столичного клуба слишком скромны или слишком мало зарабатывают.

Просто в Испании бушуют снегопады, из-за чего игроки вынуждены координироваться в группы по несколько человек.

Из-за проблем с личным транспортом Феррейра Карраско попросил у соседа его Фиат, который тут же стал звездой интернета.

По прибытии на место коллеги футболистов тоже захотели посидеть за рулем или хотя бы сделать фото.

Может в будущем введут новую моду среди миллионеров.