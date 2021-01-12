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Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО

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Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В сети стал вирусным ролик Маркоса Льоренте, который снял своих одноклубников по "Атлетико", добирающихся на тренировку втроем на стареньком Фиате.

За рулем авто был Янник Феррейра Карраско, а компанию ему составили Тома Лемар и Шиме Врсалько.

Впрочем, дело не в том, что игроки столичного клуба слишком скромны или слишком мало зарабатывают.

Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО - изображение 1

Просто в Испании бушуют снегопады, из-за чего игроки вынуждены координироваться в группы по несколько человек.

Из-за проблем с личным транспортом Феррейра Карраско попросил у соседа его Фиат, который тут же стал звездой интернета.

По прибытии на место коллеги футболистов тоже захотели посидеть за рулем или хотя бы сделать фото.

Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО - изображение 2

Может в будущем введут новую моду среди миллионеров.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Шиме Врсалько Ла Лига Тома Лемар Янник Феррейра Карраско вТренде
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.01.2021 в 11:04
они ж не идиоты по таким дорогам ездить на своих дорогущих тачках и рисковать побить их
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