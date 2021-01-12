Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
Главное в компании.
В сети стал вирусным ролик Маркоса Льоренте, который снял своих одноклубников по "Атлетико", добирающихся на тренировку втроем на стареньком Фиате.
За рулем авто был Янник Феррейра Карраско, а компанию ему составили Тома Лемар и Шиме Врсалько.
Впрочем, дело не в том, что игроки столичного клуба слишком скромны или слишком мало зарабатывают.
Просто в Испании бушуют снегопады, из-за чего игроки вынуждены координироваться в группы по несколько человек.
Из-за проблем с личным транспортом Феррейра Карраско попросил у соседа его Фиат, который тут же стал звездой интернета.
По прибытии на место коллеги футболистов тоже захотели посидеть за рулем или хотя бы сделать фото.
Может в будущем введут новую моду среди миллионеров.
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