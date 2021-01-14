Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Все очень весело.
Пока Андрей Ярмоленко продолжает бороться за место в составе "Вест Хэма", клуб решает организационные вопросы.
Клуб сделал официальное завяление о том, что в совет директоров войдет Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.
Это гражданская жена владельца клуба Дэвида Салливана, но интересно здесь не это.
Женщина известна по своей карьере в индустрии для взрослых под псевдонимом Ив Ворли.
На ее счету больше десятка фильмов специфического содержания.
Неудивительно, что их пути с Салливаном пересеклись - Дэвид поднялся на сети секс-шопов и эротических журналов.
Впрочем, опыт руководства футбольным клубом для Эммы в новинку.
Как и для сына Салливана Дэйва, который также будет присутствовать в совете, но с ним все не так интересно.
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