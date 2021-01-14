Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО

Пока Андрей Ярмоленко продолжает бороться за место в составе "Вест Хэма", клуб решает организационные вопросы.

Клуб сделал официальное завяление о том, что в совет директоров войдет Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.

Это гражданская жена владельца клуба Дэвида Салливана, но интересно здесь не это.

Женщина известна по своей карьере в индустрии для взрослых под псевдонимом Ив Ворли.

На ее счету больше десятка фильмов специфического содержания.

Неудивительно, что их пути с Салливаном пересеклись - Дэвид поднялся на сети секс-шопов и эротических журналов.

Впрочем, опыт руководства футбольным клубом для Эммы в новинку.

Как и для сына Салливана Дэйва, который также будет присутствовать в совете, но с ним все не так интересно.