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Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО

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Все очень весело.

Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
UA-Футбол
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Пока Андрей Ярмоленко продолжает бороться за место в составе "Вест Хэма", клуб решает организационные вопросы.

Клуб сделал официальное завяление о том, что в совет директоров войдет Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.

Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО - изображение 1

Это гражданская жена владельца клуба Дэвида Салливана, но интересно здесь не это.

Женщина известна по своей карьере в индустрии для взрослых под псевдонимом Ив Ворли.

На ее счету больше десятка фильмов специфического содержания.

Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО - изображение 2

Неудивительно, что их пути с Салливаном пересеклись - Дэвид поднялся на сети секс-шопов и эротических журналов.

Впрочем, опыт руководства футбольным клубом для Эммы в новинку.

Как и для сына Салливана Дэйва, который также будет присутствовать в совете, но с ним все не так интересно.

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В статье: Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига вТренде Вест Хэм
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
14.01.2021 в 12:21
"Клуб Ярмоленко ввел совет директоров в бывшую порнозвезду" - так будет правильнее
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