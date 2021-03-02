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Нетолерантная Гана: Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики

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Нетолерантная Гана: Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики

imdb.com

Новина українською

Молчание - золото. Теперь эту избитую истину усвоит и экс-звезда "Челси" Майкл Эссьен.

Знаменитый футболист поддержал у себя в Instagram ЛГБТ-сообщество Ганы. Накануне его офис был опечатан полицией, а против участников движения завели уголовные дела. Эссьен же выступил против дискриминации и написал: "Мы видим вас, мы слышим вас, мы поддерживаем вас, наше ЛГБТ-сообщество". Свой пост он сопроводил тэгом #ганазасолидарность.

Практика, однако, показала, что большинство ганцев солидарны с полицией, опечатавшей офис, а не ЛГБТ-сообществом. В адрес Эссьена посыпались многочисленные упреки и оскорбления.

Нетолерантная Гана: Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики - изображение 1

Юзеры писали, что игрок "забыл корни", "не понимает традиций", а еще не помогает Гане. Некоторые приводили примеры Дидье Дрогба и Самюэля Это’О, которые активно занимаются благотворительностью в своих странах, тогда как Эссьена "дома интересует только ЛГБТ".

В итоге игрок не выдержал такого напора и удалил пост. В принципе, он мог и предсказать такую реакцию - в Гане однополые браки для мужчин запрещены, а открытых геев сажают в тюрьму на срок до трех лет.

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В статье: Майкл Эссьен ЛГБТ
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Источник:
Yen.com.gh

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 08:47
Самое непонятное в ЛГБТ движении следующее: сами то они не размножаются. Откуда тогда они берутся?
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+1
0
trafalgar (Запорожье)
02.03.2021 в 21:54
ЛГБТ представитель тут это сепар-письковротов олексин
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+2
-2


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