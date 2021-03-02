Нетолерантная Гана: Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики
Соотечественники не оценили
imdb.com
Молчание - золото. Теперь эту избитую истину усвоит и экс-звезда "Челси" Майкл Эссьен.
Знаменитый футболист поддержал у себя в Instagram ЛГБТ-сообщество Ганы. Накануне его офис был опечатан полицией, а против участников движения завели уголовные дела. Эссьен же выступил против дискриминации и написал: "Мы видим вас, мы слышим вас, мы поддерживаем вас, наше ЛГБТ-сообщество". Свой пост он сопроводил тэгом #ганазасолидарность.
Практика, однако, показала, что большинство ганцев солидарны с полицией, опечатавшей офис, а не ЛГБТ-сообществом. В адрес Эссьена посыпались многочисленные упреки и оскорбления.
Юзеры писали, что игрок "забыл корни", "не понимает традиций", а еще не помогает Гане. Некоторые приводили примеры Дидье Дрогба и Самюэля Это’О, которые активно занимаются благотворительностью в своих странах, тогда как Эссьена "дома интересует только ЛГБТ".
В итоге игрок не выдержал такого напора и удалил пост. В принципе, он мог и предсказать такую реакцию - в Гане однополые браки для мужчин запрещены, а открытых геев сажают в тюрьму на срок до трех лет.
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