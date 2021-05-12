Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
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Фото - instagram.com/savinadasha
Невеста защитника "
"Треугольник сделали люди. Раздули это люди, которые тоже приходили на интервью – динамовские ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет.
Причастен ли Валера к нашему расставанию – нет. Инициатива была моя по причине, которую знаю я и Влад. Мы с 14 лет были вместе, Влад у нас жил с мамой – она отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил.
И когда ходили слухи – что мы расстались из-за измены Влада; потому что преградой стал Валера; потому что Влад не захотел на меня переписывать днепровскую квартиру, которая принадлежит моей маме. Что это за бред?
Конфликта никакого нет. Прежде чем входить в отношения с Валерой, Влад узнал об этом первым – Валера набрал Влада.
Конечно же, я не могу говорить, что они общаются так, как раньше – это невозможно. Но они – не враги, они не поливают друг друга грязью. Влад ни единого плохого слова не сказал, все вокруг сказали, кроме него", – сказал Савина.
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