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Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО

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(2 голосов)

Просится в Ман Сити?

Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

С футболом у полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в этом сезоне все не очень хорошо.

Игрок полировал скамейку запасных при Жозе Моруинью и только Райан Мэйсон (который когда-то играл с Алли в центре полузащиты "шпор") начал доверять ему место в составе.

Но вот с личной жизнью у игрока все очень весело.

Спортсмен долго выяснял отношения с подругой Руби Мэй, потом девушка бросила Деле из-за его страсти к видеоиграм, а сам футболист начал искать счастья на сайтах знакомств.

Точно не известно, на сайтах ли для знакомств - но игрок таки нашел новую девушку.

И не простую, а Марию Гвардиолу.

Пару видели в кафе под названием Cloud 9, где футболист наклонился и поцеловал красотку.

Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО - изображение 1

Старшая дочь наставника "Манчестер Сити" утверждает, что они с Алли просто друзья.

Но их все чаще можно встретить вместе в общественных местах.

Осталось только дождаться официального признания отношений.

Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО - изображение 2Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО - изображение 3Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО - изображение 4
ФОТО - thesun.co.uk
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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
17.05.2021 в 13:45
Красавица -святая дева Мария ..вся в отца.
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