Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Просится в Ман Сити?
С футболом у полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в этом сезоне все не очень хорошо.
Игрок полировал скамейку запасных при Жозе Моруинью и только Райан Мэйсон (который когда-то играл с Алли в центре полузащиты "шпор") начал доверять ему место в составе.
Но вот с личной жизнью у игрока все очень весело.
Спортсмен долго выяснял отношения с подругой Руби Мэй, потом девушка бросила Деле из-за его страсти к видеоиграм, а сам футболист начал искать счастья на сайтах знакомств.
Точно не известно, на сайтах ли для знакомств - но игрок таки нашел новую девушку.
И не простую, а Марию Гвардиолу.
Пару видели в кафе под названием Cloud 9, где футболист наклонился и поцеловал красотку.
Старшая дочь наставника "Манчестер Сити" утверждает, что они с Алли просто друзья.
Но их все чаще можно встретить вместе в общественных местах.
Осталось только дождаться официального признания отношений.
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