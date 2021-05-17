Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО

С футболом у полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в этом сезоне все не очень хорошо.

Игрок полировал скамейку запасных при Жозе Моруинью и только Райан Мэйсон (который когда-то играл с Алли в центре полузащиты "шпор") начал доверять ему место в составе.

Но вот с личной жизнью у игрока все очень весело.

Спортсмен долго выяснял отношения с подругой Руби Мэй, потом девушка бросила Деле из-за его страсти к видеоиграм, а сам футболист начал искать счастья на сайтах знакомств.

Точно не известно, на сайтах ли для знакомств - но игрок таки нашел новую девушку.

И не простую, а Марию Гвардиолу.

Пару видели в кафе под названием Cloud 9, где футболист наклонился и поцеловал красотку.

Старшая дочь наставника "Манчестер Сити" утверждает, что они с Алли просто друзья.

Но их все чаще можно встретить вместе в общественных местах.

Осталось только дождаться официального признания отношений.

ФОТО - thesun.co.uk