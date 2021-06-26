Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
А почему бы и нет?
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Часть футболистов все еще бороздят просторы европейских полей, сражаясь на чемпионате Европы - но многие уже спокойно отдыхают в теплых краях.
Эрлинг Холанд решил начать релакс после сумасшедшего сезона в Греции.
Как сообщает Sportime, там форвард дортмундской "Боруссии" уже оторвался на славу, потратив в одном из заведений 500 тысяч евро.
Ужин спортсмена с друзьями длился 5-6 часов, а по окончанию футболист еще и оставил чаевые в размере 30 тысяч евро.
Теперь понятно, почему агент игрока Мино Райола требует у потенциальных покупателей нападающего 35 миллионов евро зарплаты.
Надо же на что-то кушать покупать.
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