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Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО

Новости
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(2 голосов)

А почему бы и нет?

Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Часть футболистов все еще бороздят просторы европейских полей, сражаясь на чемпионате Европы - но многие уже спокойно отдыхают в теплых краях.

Эрлинг Холанд решил начать релакс после сумасшедшего сезона в Греции.

Как сообщает Sportime, там форвард дортмундской "Боруссии" уже оторвался на славу, потратив в одном из заведений 500 тысяч евро.

Ужин спортсмена с друзьями длился 5-6 часов, а по окончанию футболист еще и оставил чаевые в размере 30 тысяч евро.

Теперь понятно, почему агент игрока Мино Райола требует у потенциальных покупателей нападающего 35 миллионов евро зарплаты.

Надо же на что-то кушать покупать.

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В статье: вТренде Эрлинг Холанд
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Комментарии (11)
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yurets87 (запоріжжя)
26.06.2021 в 13:40
а че не миллион?если берете цифры с неба,то давайте уже побольше!Особенно фото-подтверждение понравилось
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.06.2021 в 13:29
Все мы люди человеки и не без греха.. но, это уже явный перебор..
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
26.06.2021 в 13:29
Вот это размах. Красава.
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.06.2021 в 13:12
Это первый шаг к тому, чтобы стать не великим футболистом, а "подававшим огромные надежды"
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
26.06.2021 в 13:07
А потом несчастный Перес плачет, что "они потеряли 8 миллиардов". Зато мечтает подписать парня, готового потратить пол-миллиона за вечер
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+2
0
Ol-g (Одесса)
26.06.2021 в 12:53
Всего?
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
26.06.2021 в 12:39
Полмиллиона за ужин потратить не мудрено — есть такие рестораны, где салат из огурца и двух помидоров стоит целое состояние. Просто из-за того, что сервирован красиво. Куда интереснее, что официантка получила 30 тысяч евро чаевых — больше, чем годовая зарплата за один вечер. Такие бабки даже элитные проститутки не зарабатывают
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+1
0
fanat_football (Херсон)
26.06.2021 в 13:02
Я так понимаю, Вы у элитных проституток менеджером работаете?
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
26.06.2021 в 13:25
Читаешь только про проституток?
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.06.2021 в 12:32
дичь....
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 12:23
Это уже какой-то перебор.
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+3
0


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