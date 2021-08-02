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Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО

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(4 голосов)

Неожиданный поворот.

Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО

instagram.com/popov19

UA-Футбол
Новина українською

Еще не так давно украинская общественность обсуждала роман звездной пары Дениса Попова и Дарьи Белодед.

По своей звездности эти двое могли бы не уступить семействам Зинченко или Морозюков.

Однако, молодые люди разошлись, а сердце футболиста недолго было разбитым.

В своем инстаграме игрок "Динамо" сообщил, что еще в прошлом месяце сделал предложение своей девушке, которую тоже зовут Даша.

Про избранницу спортсмена практически ничего неизвестно, ранее пара не афишировала даже свои отношения.

Тем не менее, хочется пожелать молодым людям успехов.

Теперь у Дениса будет еще больше мотивации для работы.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (10)
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Loader (Днепр)
02.08.2021 в 14:04
Чувак побоялся, что Белодед его пизд.ть будет за тупость в жизни и на поле.
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
02.08.2021 в 12:27
Редакция, вы полные идиоты! Сравнивать пару Попов-Белодед с Морозюками могут только полные придурки! Кто такие Морозюки??? Она - типичная инстаграмная шлюха, а он самый посредственный игрок. А Попов-Белодед? Она - чемпионка мира по дзюдо, а он - чемпион мира ю-20, да еще и в роли капитана команды! Думайте хоть иногда мозгами!!!
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+2
-1
Димитър из Софии (София)
02.08.2021 в 12:37
Я думаю, здесь другой контекст. Типо Попов крутой основной ЦЗ Динамо, и Белодед чемпионка по Дзюдо. И оба звезды, а не просто, как чаще всего бывает, когда у футболиста просто девушка/модель. Не думаю, что тут прям негативный подтекст присутствует.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 12:38
У Левандовского супруга вроде каратека с черным поясом..
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 12:14
нехорошо вчера упал после дурацкого столкновения... здоровья!!!
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
02.08.2021 в 12:05
куда спешат пацаны не понятно
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+4
0
Русланбай (Рівне)
02.08.2021 в 11:48
Та в нього тих тьолок ще 50 було б. В 30-35 чоловік в розквіті сил. От тоді і треба молоду дівчинку 20-25 брати. Але навіщо я таке пишу. Я сам в 24 одружився .........
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+4
0
Матч Футболович
02.08.2021 в 11:46
Кому ты хуже сделал?!? Куда вы торопитесь, без мозгов ещё совсем, неплохое лавэ по контрактам вообще башни сносит в период полового созревания. Молоко на губах не обсохло, они предложения за предложением и что б на всю котлету... безумцы, ну-ну
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+1
0
lucky_guy
02.08.2021 в 11:49
Ну у этот хотя бы аккаунт закрытый и
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+1
0
Tasha (Киев)
02.08.2021 в 12:53
Ага, без вашої цінної думки Попов та інші не розберуться як їм жити) коли одружуватись, коли дітей родити)
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0


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