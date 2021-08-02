Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
Неожиданный поворот.
instagram.com/popov19
Еще не так давно украинская общественность обсуждала роман звездной пары Дениса Попова и Дарьи Белодед.
По своей звездности эти двое могли бы не уступить семействам Зинченко или Морозюков.
Однако, молодые люди разошлись, а сердце футболиста недолго было разбитым.
В своем инстаграме игрок "Динамо" сообщил, что еще в прошлом месяце сделал предложение своей девушке, которую тоже зовут Даша.
Про избранницу спортсмена практически ничего неизвестно, ранее пара не афишировала даже свои отношения.
Тем не менее, хочется пожелать молодым людям успехов.
Теперь у Дениса будет еще больше мотивации для работы.
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