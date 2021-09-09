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Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу

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Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока сборная Украины продолжает штамповать ничьи, экс-наставник национальной команды Андрей Шевченко вернулся к любимому делу.

Андрей Николаевич принял участие в турнире по гольфу BMW PGA Championship, который проходит в Англии.

Соперниками Шевченка являются много знаменитостей, среди которых: экс-футболисты "Ливерпуля" Робби Фаулер, Джейми Каррагер и Адам Лаллана, известный промоутер Эдди Хирн, актер Том Холланд, экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп и прочие известный личности.

Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу - изображение 1Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу - изображение 2Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу - изображение 3
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В статье: Украина Алексей Шевченко
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