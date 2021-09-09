Вернулся к любимому делу. Шевченко участвует в престижном турнире по гольфу
В списке участников не хватает Гарета Бэйла
Getty Images/Global Images Ukraine
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Андрей Николаевич принял участие в турнире по гольфу BMW PGA Championship, который проходит в Англии.
Соперниками Шевченка являются много знаменитостей, среди которых: экс-футболисты "Ливерпуля" Робби Фаулер, Джейми Каррагер и Адам Лаллана, известный промоутер Эдди Хирн, актер Том Холланд, экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп и прочие известный личности.
Selected @BMWPGA amateur handicaps ????#BMWPGA | #RolexSeries pic.twitter.com/p0Yn8mYFu4— The European Tour (@EuropeanTour) September 8, 2021
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