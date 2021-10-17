За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО

2013-й год. Макси Лопес и Ванда Нара жили счастливой жизнью, воспитывали троих детей - пока не появился другой мужчина - Мауро Икарди.

2021-й год. Мауро Икарди и Ванда нара жили счастливой жизнью, воспитывали детей Макси Лопеса - пока не появилась другая женщина.

СМИ сообщают, что одна из самых эпатажных пар мирового футбола рассталась.

А всему виной называют Евгению Суарес.

Красотка, более известная под псевдонимом "Чайна" (China - Китай) - аргентинская модель, актриса и певица.

На ее инстаграм подписано более пяти миллионов человек, среди которых оказался и Мауро Икарди.

Форвард ПСЖ, который прочно застрял за спинами более звездных партнеров, решил найти утешение в обществе яркой манекенщицы.

Именно так эту историю подают СМИ со слов Ванды.

Она же, к слову, опубликовала вполне однозначное послание у себя в инстаграме.

"Ты нашел другую семью из скуки", - написала Ванда.

Очевидно, что это не вся правда - отношения в паре были натянутыми уже давно, потому мы вполне можем узнать и новые подробности.

Впрочем, с Макси Лопесом все было ровно так же: сначала Макси обвинил жену в неверности, а потом она начала обвинять его в множественных изменах.

Бумеранг, как он есть.

Ну а на Евгению не лишним будет обратить внимание - она действительно очень эффектная девушка.