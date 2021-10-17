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За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО

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История циклична?

За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО

instagram.com/sangrejaponesa

UA-Футбол
Новина українською

2013-й год. Макси Лопес и Ванда Нара жили счастливой жизнью, воспитывали троих детей - пока не появился другой мужчина - Мауро Икарди.

2021-й год. Мауро Икарди и Ванда нара жили счастливой жизнью, воспитывали детей Макси Лопеса - пока не появилась другая женщина.

СМИ сообщают, что одна из самых эпатажных пар мирового футбола рассталась.

А всему виной называют Евгению Суарес.

Красотка, более известная под псевдонимом "Чайна" (China - Китай) - аргентинская модель, актриса и певица.

На ее инстаграм подписано более пяти миллионов человек, среди которых оказался и Мауро Икарди.

Форвард ПСЖ, который прочно застрял за спинами более звездных партнеров, решил найти утешение в обществе яркой манекенщицы.

Именно так эту историю подают СМИ со слов Ванды.

Она же, к слову, опубликовала вполне однозначное послание у себя в инстаграме.

За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО - изображение 1

"Ты нашел другую семью из скуки", - написала Ванда.

Очевидно, что это не вся правда - отношения в паре были натянутыми уже давно, потому мы вполне можем узнать и новые подробности.

Впрочем, с Макси Лопесом все было ровно так же: сначала Макси обвинил жену в неверности, а потом она начала обвинять его в множественных изменах.

Бумеранг, как он есть.

Ну а на Евгению не лишним будет обратить внимание - она действительно очень эффектная девушка.

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В статье: Мауро Икарди вТренде
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
17.10.2021 в 11:17
это что получается, Икарди больше не спит с бывшей Лопеса, значит Месси разрешит тренеру сборной вызывать на матчи Икарди? ))
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 11:15
Важке життя від зарплати до зарплати...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.10.2021 в 11:04
Читать лень.. жена Икарди ушла к другой женщине?
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+2
0
MaximSK (Киев)
17.10.2021 в 10:55
Надеюсь они скоро снова сойдутся ради семьи и детей.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
17.10.2021 в 11:34
Это не его дети, а Лопеса. Так что... вряд-ли )
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0
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