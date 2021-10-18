Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
У команды Симеоне очень яркие фанатки.
instagram.com/ava_del_rio
"Атлетико" уже давно дает бой "Реалу" и "Барселоне" в Ла Лиге, но пока не может потягаться с этими клубами в плане популярности.
Тем не менее, свои фанаты у "матрасников" есть во всех уголках мира.
Вот, к примеру, в Польше за команду Симеоне болеет очень эффектная модель Ава Дель Рио.
Девушка, которую зовут Агнешка - модель в жанре "пин-ап" и обладательница титула "Мисс пин-ап Польша 2021".
У красотки даже есть татуировка на руке с эмблемой мадридского клуба.
Выглядит очень круто.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2021 в 11:38
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