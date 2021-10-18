Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО

"Атлетико" уже давно дает бой "Реалу" и "Барселоне" в Ла Лиге, но пока не может потягаться с этими клубами в плане популярности.

Тем не менее, свои фанаты у "матрасников" есть во всех уголках мира.

Вот, к примеру, в Польше за команду Симеоне болеет очень эффектная модель Ава Дель Рио.

Девушка, которую зовут Агнешка - модель в жанре "пин-ап" и обладательница титула "Мисс пин-ап Польша 2021".

У красотки даже есть татуировка на руке с эмблемой мадридского клуба.

Выглядит очень круто.