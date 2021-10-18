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Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО

Новости
(2 голосов)

У команды Симеоне очень яркие фанатки.

Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО

instagram.com/ava_del_rio

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" уже давно дает бой "Реалу" и "Барселоне" в Ла Лиге, но пока не может потягаться с этими клубами в плане популярности.

Тем не менее, свои фанаты у "матрасников" есть во всех уголках мира.

Вот, к примеру, в Польше за команду Симеоне болеет очень эффектная модель Ава Дель Рио.

Девушка, которую зовут Агнешка - модель в жанре "пин-ап" и обладательница титула "Мисс пин-ап Польша 2021".

У красотки даже есть татуировка на руке с эмблемой мадридского клуба.

Выглядит очень круто.

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В статье: Атлетико (Мадрид) вТренде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2021 в 11:38
кому нужна такая жена --умойте куклу
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