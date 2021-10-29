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Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО

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Футболист продуктивен не только на поле.

Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Вчера ряд СМИ оперативно распространил информацию о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут появления еще одного ребенка.

Однако, как оказалось, это еще не вся правда.

Позже сама звездная пара раскрыла все карты, поделившись радостной новостью в своих соцсетях.

Выснилось, что портгуалец второй раз в жизни станет отцом двойняшек.

Вот это просто космическая продуктивность.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде
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