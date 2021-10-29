Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Футболист продуктивен не только на поле.
instagram.com/georginagio
Вчера ряд СМИ оперативно распространил информацию о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут появления еще одного ребенка.
Однако, как оказалось, это еще не вся правда.
Позже сама звездная пара раскрыла все карты, поделившись радостной новостью в своих соцсетях.
Выснилось, что портгуалец второй раз в жизни станет отцом двойняшек.
Вот это просто космическая продуктивность.
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