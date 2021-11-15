Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Возможно, скоро придется уезжать из Мадрида.
Андрей Лунин все ближе к смене места футбольной прописки.
Если верить СМИ, уже очень скоро футболист может переехать во Францию, где в его услугах заинтересован "Лилль".
Конечно же, вместе с игроком переберется на новое место и его жена Анастасия.
Вот уже много лет именно она является его поддержкой и источником мотивации.
Девушка постоянно ходит на матчи "Реала", даже если Андрей и не появляется на поле.
Можно с уверенностью сказать, что форма "сливочных" ей очень идет.
Кто знает - быть может, скоро ей придется примерять другие цвета.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Португалия - Сербия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Новости по теме
- 18:46 Lifestyle Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- 15:09 Lifestyle Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- 18:39 Lifestyle Суркис, Вацко и Лунин приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...