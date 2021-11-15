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Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО

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Возможно, скоро придется уезжать из Мадрида.

Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин все ближе к смене места футбольной прописки.

Если верить СМИ, уже очень скоро футболист может переехать во Францию, где в его услугах заинтересован "Лилль".

Конечно же, вместе с игроком переберется на новое место и его жена Анастасия.

Вот уже много лет именно она является его поддержкой и источником мотивации.

Девушка постоянно ходит на матчи "Реала", даже если Андрей и не появляется на поле.

Можно с уверенностью сказать, что форма "сливочных" ей очень идет.

Кто знает - быть может, скоро ей придется примерять другие цвета.

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В статье: Андрей Лунин вТренде
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