Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
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Genoa CFC
Ciao a tutti, amici! Сегодня вы узнаете, как живет и сколько зарабатывает Андрей Шевченко в Италии, работая в клубе "
В этом выпуске вы также поймете, зачем Шевченко стал тренером "Дженоа", что его ждет в Серии А, где живет Шевченко в Италии, с кем дружит, на каких автомобилях ездит и чем занимается помимо футбола и гольфа!
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