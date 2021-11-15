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Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО

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Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО

Genoa CFC

Новина українською

Ciao a tutti, amici! Сегодня вы узнаете, как живет и сколько зарабатывает Андрей Шевченко в Италии, работая в клубе "Дженоа"!

В этом выпуске вы также поймете, зачем Шевченко стал тренером "Дженоа", что его ждет в Серии А, где живет Шевченко в Италии, с кем дружит, на каких автомобилях ездит и чем занимается помимо футбола и гольфа!

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Фолстен
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