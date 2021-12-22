Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
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Большинство футболистов уже в теплых краях, наслаждаются пляжами и койтейлями.
Денис Попов немного отстал от коллег - но у него есть железная причина.
Защитник "Динамо" вчера отпраздновал свадьбу со своей второй половиной Дашей.
На мероприятие собрали как товарищи Дениса по команде, так и почетные гости в лице братьев Суркисов.
Ну вот теперь можно и в теплые края - медовый месяц ждет!
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
22.12.2021 в 11:45
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