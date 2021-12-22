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Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО

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Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Большинство футболистов уже в теплых краях, наслаждаются пляжами и койтейлями.

Денис Попов немного отстал от коллег - но у него есть железная причина.

Защитник "Динамо" вчера отпраздновал свадьбу со своей второй половиной Дашей.

На мероприятие собрали как товарищи Дениса по команде, так и почетные гости в лице братьев Суркисов.

Ну вот теперь можно и в теплые края - медовый месяц ждет!

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Денис Попов
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
22.12.2021 в 11:45
Пора восстанавливаться, и пахать на две нивы. Вон Сидорчук и Сикан уже ниже видзвитувались!
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