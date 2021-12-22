Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО

Большинство футболистов уже в теплых краях, наслаждаются пляжами и койтейлями.

Денис Попов немного отстал от коллег - но у него есть железная причина.

Защитник "Динамо" вчера отпраздновал свадьбу со своей второй половиной Дашей.

На мероприятие собрали как товарищи Дениса по команде, так и почетные гости в лице братьев Суркисов.

Ну вот теперь можно и в теплые края - медовый месяц ждет!